“已在舒适区那么久，如何跨出去？”

星云大师说：分享故事：培训课上，主管首先在黑板上画了一幅图：一个圆圈中间站着一个人。接着，他在圆圈里面加上一座房子、一辆汽车、一些朋友。 主管对学员说：“这是你们的舒适区。圆圈里面的东西对你们至关重要：住房、家庭、朋友，还有工作。在圆圈里头，人们会觉得自在、安全，远离危险或争端。”

主管这时就问： “现在，谁能告诉我，当我们跨出这个圈子后，会发生什么？”一位学员说：“会害怕。”另一位认为会出错。

主管说：“当我们犯错了，结果是什么呢？”最初回答问题的那名学员答：“我会从中学到东西。” 主管点头说：“正是。你会从错误中学习。当你离开舒适区后，你学到了以前不知道的东西，你增加了见识，所以你进步了。”

主管再次转向黑板，在原来那个圈子之外，画了个更大圆圈，还加上些新东西，如更多的朋友、一座更大的房子等等。 主管说：“如果我们老是在自己的舒适区里头打转，我们就永远无法扩大视野，永远无法学到新的东西。只有当我们有勇气跨出去，我们才能使自己人生的圆圈变大。”

放下

我们是否满意当下的生活？若是不满，能不能放下？放下才能提起，跨前一步才是前途。或许有人会问，已在舒适区那么久了，要如何跨出去？其实要的只是愿意放下的勇气，尤其是在疫情间，我们可能都得面对“不改变就只能后退”的窘境，留在这样的舒适区有何意义？倒不如放下再尝试拿起不同的东西，这样才有可能创造新的理想生活。

再举个例子：王参元（唐代名人）家失火了，但柳宗元（唐代中期士大夫、文学家與思想家）却写下《贺进士王参元失火书》。朋友家中失火，为什么要贺喜他呢？原来作者寓意：房子烧了，主人就会出来为大众服务，否则一直躲在自己的家里，没有前途！

每个人都有自己的舒适区，而与生俱来的人性就是不爱改变，但当逆境袭来，舒适区已不可能是永久的舒适区，我们就得做出改变。

尝试

心理学家把人的知识和技能分为层层嵌套的3个圆形区域：最内一层是“舒适区”，最外一层是“恐慌区”，是我们暂时无法学会的技能；二者中间则是“学习区”。害怕走出舒适区是人之常情，而如果我们选择逃避，连“学习区”都不敢迈入，那么我们不仅无法改变自己，也因为害怕的持续增加，而越裹足不前。

所以，我们要先从心态上改变，不要害怕走出舒适区，而是勇敢去面对，我们就有机会走出舒适区了。

我们可以不断告诉自己：除非我们去尝试，否则我们永远不知道能做什么？除非我们去尝试，否则我们永远不知道自己能做什么

当我们走出舒适区时，除了意识到我们一直担心的事情或许没有想象的那么可怕，我们也会发现自己可能比想象中做得更好。