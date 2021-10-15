以目前的情况来看，美术作品的情况最为严重，盗仿冒假手法，从创作到材质纸张，一应俱全，非常专业到位。

随着网购热潮时代的来临，购买的形式从实体到虚拟，买家仅凭第一印象认购下单，隔着距离，往往有许多风险，如果是价格一般的货品，为了省却交涉过程的麻烦和时间的漫长，苦主很多会采取姑息了事的做法，这也多少助长盗仿冒假风气的形成。

以目前的情况来看，美术作品的情况最为严重，盗仿冒假手法，从创作到材质纸张，一应俱全，非常专业到位。

论者认为，书画作品品质很难控制，买卖机制，多不完善，信息也不够流通透明，导致市场没有比较统一的价码，作品本身的真伪，也难以判明。网购有其危险存在。

另一类书籍的盗仿冒假，出现在一些外国文学典籍翻译的书刊，盗仿者利用别人的学术成果，只是在个别字眼上加以改动，很难为人识破看穿。

成为盗仿冒假案例的，莫过于长期受人追捧热读的武侠小说，其中又以金庸、梁羽生、古龙、卧龙生诸武尊为最。

一般认为，金庸的小说，多以西洋小说手法创作，人物形象鲜明突出。梁羽生受中国传统小说影响，注重历史和时代背景，因此说故事的成分，也多于其他各家。

古龙的创作构想，人物虽是古典造型，行事想法却很现代，他以电影蒙太奇切割章法写小说，干净利落，人物对话精简富哲理。

卧龙生的侠义精神明显，却不具人物特色。因此，各家都有不同的读者群。如果以伪作考量，却非卧龙生莫属。因此，真伪难辨。

卧龙生被尊为“伪书大王”，据研究者说，正式具名的作品达百种。但坊间及江湖流传的作品竟有数百种，也就是说，“大王”到底写了哪些作品，他自己也说不清楚。

另一位伪仿最严重的是《小李飞刀》的古龙，古龙伪作有近四五百种，其中有他参与写作的联名作品，某些却是挂名的，意在借重他的名气助威。他的笔名有：台龙、吉龙、古尤古彧、古能、古龙名、古非龙等等。

古龙一生创作的武侠小说，达70余部，代笔、冒名之作却有数百部。据研究者说，古龙成名之后，文章有价，出版界借机牟利，到处可见古龙的新旧作品出版，而且销量可观。

尤其后来又有电视、电影的加持，人物从平面到立体，一部又一部推出市场。很多人希望得到文字更加丰富多彩的感受，伪书应运而生。

此其时也，无人不知古龙的人物如：段玉、楚留香、程三、杜环、方环、冯风、韩非、昆弥、老颜、李琦、刘向、吕南、南苹、彭云、任慈、无花等。楚留香传奇系列，人物有289人，著名的《小李飞刀》，人物更多达363人。因此，盗仿冒假，改写有其高难度，唯一能做到的，只是出版社的更名和封面的重新设计和包装。

有人在谈到武侠小说大量盗仿冒假风气时背书，20世纪七八十年代，大家都一窝蜂涌向武侠小说和爱情小说的阅读，供求市场那么大，写手不多，作品有限，于是脑洞大开的出版者在新疆、内蒙古等地方买到出版书号，设立印刷厂，全线作业，专门投入武侠小说的大量生产印刷。

非常佩服那些专门识别盗仿冒假的网络尖兵，文学作品的鉴定，必须集中全部的真书、伪书，经过阅读比较，理出整个来龙去脉，方才能发现何者为真，何者为假。那可是一项上穷碧落下黄泉的非常任务，非常工作。