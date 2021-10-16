黄少伟：横扫全球的Netflix和韩剧 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM “夜魔侠”查理考克斯（左）与记者亲切合照。（作者提供） 字体大小: 小 中 大 韩国男星李政宰、朴海秀主演的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》最近热爆全球。Netflix几天前公布《鱿》上架不到一个月，全球点击用户竟然多达1.1亿，也就是说有一半以上用户收看过，正式成为该平台最红剧集，横扫全球的速度让人不敢相信。六年前，Netflix正式登陆新加坡，从此改变大家的影视消费习惯。我当时特别写了一篇封面报道，访问几名业界人士，大家都觉得串流媒体将席卷全球，Netflix创办人哈斯廷斯（Reed Hastings）更大胆预言：“2030年，广播电视会被网络电视完全取代！”我觉得不用等到2030年，预言应该可以更快实现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 伟伟道来 点智慧：庄稼与杂草 点智慧：惯性