黄少伟：横扫全球的Netflix和韩剧

韩国男星李政宰、朴海秀主演的Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》最近热爆全球。Netflix几天前公布《鱿》上架不到一个月，全球点击用户竟然多达1.1亿，也就是说有一半以上用户收看过，正式成为该平台最红剧集，横扫全球的速度让人不敢相信。

六年前，Netflix正式登陆新加坡，从此改变大家的影视消费习惯。我当时特别写了一篇封面报道，访问几名业界人士，大家都觉得串流媒体将席卷全球，Netflix创办人哈斯廷斯（Reed Hastings）更大胆预言：“2030年，广播电视会被网络电视完全取代！”我觉得不用等到2030年，预言应该可以更快实现。