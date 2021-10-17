“人的善恶习性，需要我们常自我观照……”

星云大师说：分享信息：科学家们考察花式溜冰运动员的训练，发现在同样的练习时间内，普通的运动员更喜欢练早已掌握的动作，而顶尖运动员则更多地练习各种高难度的跳跃动作；普通爱好者打高尔夫球纯粹是为了享受打球的过程，而职业运动员则在各种极端不舒服的位置打“不好打”的球。真正的练习不是为了完成运动量，练习的精髓是要持续地做自己“做不好”的事。

惯性就是人累积而成的习性。喜欢看书、听音乐是惯性；布施、行善是惯性；做事拖拉、赖床、有购买欲也是惯性；随地吐痰、经常迟到都是惯性。

牛顿的惯性定律说道：“静者恒静，动者恒动。”人的善恶习性，也是如此，如果我们不常自我观照，不自我改进，日常的小习惯、小动作，久而久之就变为惯性。

调整

惯性就如地球，每天保持等速自转，但生活在地球上的人们，却察觉不出来。如斜眼看人、不予而取、口头禅、摇头晃脑、手脚摆动、讲粗话、挤眉弄眼、讲话大声、说谎、对人苛刻、懈怠、拈花惹草、攀缘、沽名钓誉、好名好利、搬弄是非、喜欢替人戴高帽子、抽烟、酗酒等都因习以为常，而浑然不觉，这就犹如“如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”。

此外，任劳任怨、你丢我捡、随喜功德、说好话、勤奋、节俭、好学不倦、助人为乐、幽默感、欢喜说笑、乐观、运动等，都是久而自芳的好惯性。佛陀的大弟子迦叶尊者，有一次他听到奏乐，不自觉地手足舞蹈起來，原來迦叶尊者过去生中曾作乐人！而多少科学试验已经证实，我们的习性一旦形成惯性，就很难改过。

除了个人的惯性外，生活环境、企业政策，也都有惯性。惯性不见得都是不好的，但是，即使是好的惯性，没有做适度的调整，也会脱离社会的潮流，而且很容易被淘汰。

忧患

人不能只觉得自己的惯性就是对的，如果别人不认同，也要能及时改变自己的习惯才好，否则就可能会损福报。

我们从一个人的思维方式可以看出他的教养、智慧、人缘乃至能力。在生活中，我们要谨记不要让自己的思维方式离经叛道，或者空洞，或者偏执，或者不切实际。思维讲究实用，讲究合乎众议，才不会执非为是，执邪为正。

个人改变不好的惯性，才能进步；企业改变惯性，才能别辟蹊径；生活改变惯性，才能多彩多姿。唐朝白居易的“惯听梨园歌管声，不识旗枪与弓箭”，以及孟子所说的：“生于忧患，死于安乐”，都是在说明，人民如果惯于安逸的生活，这也是国家的危机啊！