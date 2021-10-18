“在逆境时，能不忘初心非常重要…”

星云大师说：分享信息：一到秋天，温带国家一些城市，随处可见一整片黄色、红色的叶子，彷佛油画般美丽。然而，一幅油画完成以后，大概能够保存几十年，可是真实的景色过了一两个星期，就全部改变了，就像原本红色的花，当它枯萎后，就会变黄变黑，最后灰飞烟灭。

这样的过程显现这些叶子也没有不变的自性，而是随着因缘而产生不同变化。由此可见，所有鲜艳美丽的花草都会逐渐失去它的色泽，直到最后完全干枯、化为泥土，并不能永远都维持美丽。可是，我们也别忘了，春天一来，花儿又再绽放。

自然界如此，我们人不也一样吗？例如，小孩虽然年纪小，但“小”并不是他的自性，当他渐渐长大成人后，就不再是小孩子了。因此，人也没有不变的性质，我们的身体以及所处的环境，都是由“五蕴”：色、受、想、行、识所构成，其中连我们生命的主体“识”，也是没有自性的。

如果我们能够时刻以这样的观点来看世间，就会明白“物极必反，否极泰来”的道理：逆境到了尽头，顺境就来了。

不悔

当一个人身处逆境、迷茫找不到方向时，最好的办法不是贸然尝试，而是冷静下来去聆听自己的内心。回想一下当初自己为何选择这条路，当初支持你走下去的理由是什么，你的内心会告诉你答案，下一步在哪里？然后产生力量，轻装再上路。

所谓“物极必反，否极泰来”，什么事情坏到极点，就该好了；好到极点，又该坏了。好好坏坏虽是必经过程，而我们诸事不顺时，就要抛开杂念，放下是是非非，静下心来想一下自己究竟想要的是什么，向着心最渴望的方向出发，重新规划，每迈出去一步，都会有收获。

所以说，逆境时能不忘初心非常重要。不忘初心，就是力量和信念的泉源，但凡成大事者，皆有一颗初心在支撑自己，无论前方多少坎坷，亦不悔走下去。

立志

在困境中过着艰苦的生活，着实恼人，也让人心有不甘。其实，困境艰苦，都有起因，也都会过去；贫苦穷困的人，也会荣华富贵。在艰难困境中，只要勤奋努力，一旦时来运转，飞黄腾达，财源不求自来。

人，对前途不要失望，要充满信心，只要立志和用心，再怎么不好的生活境遇，都要想方法应对。所谓“处变不惊”、“以不变应万变”，人生的路，没有顺畅到尽头，也不会一辈子都是荆棘满布，重点在于，我们要正直，做事要坚持正派，最后必然坏的会过去，自己也将走出光明前程。

我们不要让一时种下的因，影响及于一世，凡事以“难遭难遇”之想，以“千载一时，一时千载”之心相待，那么否极泰来，可以期待。