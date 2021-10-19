“布衣桑饭，可乐终身…”

星云大师说：分享故事：镇上有两家人，一穷一富，但也只能共同喝着一口井里的水。一个用金碗盛水，一个用陶瓷碗。富人觉得自己用金碗很富贵，穷人认为自己贫贱；富人得到虚荣的满足，穷人陷入了无谓的烦恼。

一天，智者来到镇上，富人向他请教赚更多钱的方法，而穷人则希望得到他的指点，脱离贫困。智者对他们说：“你们都忘记了最重要的一件事，你们需要的其实是水，并不是碗。这就像我们的生活一样，不要被自己并不迫切需要的东西所烦恼。我们的人生，要像碗一样，能盛得下山珍海味，也要装得下粗茶淡饭。”

穷人听了得到启发，开心的走了。但富人不明白，有钱还要有更多钱，难道有错吗？智者再开解：“如若小手端大碗，手会累坏碗会掉；如若小碗装大菜，装得不好碗会碎。人生能满足最重要。心中不管装什么，不要过量不要贪，要随缘，知谨慎，并明白适中的道理。”富人听了还想再说，智者笑笑地告诉他：“终有一天你会明白，你的碗就算再高贵，里面装的再多，你也仍然得不到满足的。”

顺应

在很多人看来，生活就是得到越多的东西越充实，越物质越富足。然而，人若能像顺应花草的自然天性一样，去顺应自己的能力，不在自己力所不能及的事情上强出头，就能营造自己理想的生活，做自己理想中的自我。

高度发展的社会，让人们对事物一味理想化的要求，导致内心的苛刻与紧张，因此，常常不能平和心态，追求物质的同时也失去了很多美好的东西。我们为何不能把自己的人生想象成一个碗，能装多少是多少，握在手中可平衡，那就是循着自身的规律发展，不对生活苛求太多，让生活反而赐予我们更多的快乐？人若能知足，一切烦恼自会迎刃而解。古人的“布衣桑饭，可乐终身”，就是知足常乐的典范。

自安

知足常乐，能忍自安，这是个人、家庭、社会都应秉持的处世态度和发展原则。有人说，这是一个欲望的世界，知足太过保守，人一旦凡事知足，就不肯长进，就无法发展了。其实不然，知足是要我们个人在物质享受上能有满足感，但是对于关乎国家、社会、大众福利的事业，应该要有无限的愿心。

当我们无法看到自己所拥有的，就无法珍惜，这是一种极其危险的情绪，既能够摧毁有形的东西，也能搅乱我们的内心世界。

擦亮眼睛，看看我们所拥有的财富：生命、时光、热情、知识、亲情和友谊，这些都是我们实实在在、真正的财富。