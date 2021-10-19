这些千年往事的古典诗句和这些千年之后的现代书法，摩登时尚突然在南洋摄影棚里叠加出一种壮美的悲喜。

朋友们问我，今年会为私房菜的文化餐饮系列筹备什么主题？我说，今年是文学家思想家苏东坡逝世920周年，虽然区区小店，想做东坡宴的野心有点大，能做的东坡美食和匹配诗词实在太多，再加上今年德尔塔病毒肆虐，疫情反复无常，餐馆几乎不能正常营业达半年之久，筹备也受到很多限制。然而，想着要做这件事，东坡的世界就不断地牵引着我。想着他的快乐，他是那么潇洒快乐，想着他的苦，他是那么那么的凄凉孤独。

如果没有这场疫情，也许做一场“东坡宴”只是个美好纪念，美食美酒美文乐逍遥。然而，2020以后的日子不同了，今年更能体会文学家千年之前的不公际遇。曾经科举中第，常伴帝王，功名利禄，万人之上，乌台诗狱后一贬再贬，去了最远最苦的海南，那时算是极刑。然而虽不能实现宏愿，他就在细小的生活里发现美，炖猪肉吃水果，写文章写诗歌，那些践踏他的人早已不知去向，而苏东坡留给我们那么多传世的美文美食惊艳了时光。

我在自己的私房菜和书法家陈亮老师、本地时尚大师黄华（Thomas Wee）邂逅，午餐过后总能迸发出好多灵感，我告诉他们继“小团圆海派下午茶”和“周璇之夜”过后，无论餐饮环境多么艰苦，自己每年总想坚持做些有内涵的“文化餐饮”，用跨界的方式衔接着过去和未来，体验餐饮背后的中华民族精神世界。

今年是苏东坡逝世920周年，他留下有关政治、文学、书法、绘画，以及以他名字命名的美味佳肴，这些叹为观止的精神贡献已经无需在这里列举，而对我来说，21世纪20年代当我们在中秋品茶赏月，五湖四海的华人依然对月吟唱“明月几时有，把酒问青天”，“但愿人长久，千里共婵娟”寄托思乡之情时，1000年前苏东坡的伟大便化作微笑和眼泪。

今天，我们要把他的东坡肉、荔枝冰沙、烤生蚝、东坡豆腐东坡粥都做出来，把他的诗句书写出来，在跨界的时尚、艺术和饕餮盛会中体验他的乐观转念的精神疫苗！

此次要书写苏东坡的书法，下笔之前，大家还是有很长时间的讨论和沉淀。因为苏东坡实在太有才华，后人的优秀创作也琳琅满目，如何在茫茫苏轼妙言锦句里挑选出自己最想创作的作品，陈亮也做了多种尝试。

“一蓑烟雨任平生”出自苏东坡的《定风波·莫听穿林打叶声》。游玩中途遇大雨，同伴狼狈躲雨，只有他不以为意，迎雨而行，不论自然界的雨晴变化，还是人生的荣辱得失，苏东坡都是满腔豪情，从容以对。作品采用略带烟灰色的墨，呈现出烟雨蒙蒙的意境；“人间有味是清欢”，出自《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》，这是他与友人在山间喝茶聊天，聆听自然，感受天地之美，无酒无肉却让他倍感舒心。陈亮以古拙左笔，只落笔“清欢”二字，延伸出一种成熟简洁的人生态度，让人驻足难忘。

陈亮说，时代的生命力是鲜活的，自己成长的岁月，没有什么像现在这样的时刻可以如此深刻地去理解苏东坡诗文通达的深意，而这一切给了她书法创作的动力和激情。此次创作总共九幅作品，其中包括书法家盲写长达4米的苏东坡名篇《念奴娇·赤壁怀古》，气势磅礴，志向高远。

年逾古稀的国宝级时尚设计师 Thomas Wee从小受母亲影响，喜欢地方戏曲，他对苏东坡印象最深刻的要数戏曲故事里苏轼和苏小妹的段子，无论戏曲添油加醋，那时的故事记忆犹新。说到宋朝，他更觉得宋朝的美在于典雅，如果说唐朝艳丽，那么宋朝就是用简单的白色征服历史，素净高雅。书法和文学又很有黑白之间的飘逸，这成了他这次创作的一个起始概念。

Thomas花了很多时间与大家沟通，他说自己非常喜欢书法作品“大自在”和“此心安处是吾乡”这两句诗词，一种面对命运困难超脱的精神，如果古人在那么恶劣的千年之前都能克服，我们现在的困境又算什么？他大胆地把书法设计在自己的服装里，衬衫上的“独善其身”，水袖上的“诗酒趁年华”，飘逸自在，亦古亦今，浓浓的书卷气扑面而来。

Thomas为了这次的时尚大片忙了好一阵，设计裁剪到深夜，又全岛找各种配饰道具，亲力亲为，拍摄当天从早忙到晚，精力充沛活力四射。

拍摄Thomas Wee这组以苏东坡为创作灵感的时尚大片当天，感受五味杂陈。当所有人第一时间看到Thomas重出江湖亦中亦西的设计，看到书法家陈亮老师书写苏轼名句：“大自在”“此心安处是吾乡”“诗酒趁年华”在衬衫、水袖、披巾上展现融合的时候，眼前一亮，感慨万千。而就在拍摄的当天，新加坡在疫苗注射率达到80%，本地首次单日冠病发病数字却突破1500………此时此刻，这些千年往事的古典诗句和这些千年之后的现代书法，摩登时尚突然在南洋摄影棚里叠加出一种壮美的悲喜，一切不知如何说起。

千年之后，让我们在新加坡和苏东坡相遇，共赴这场“诗酒趁年华”之约！