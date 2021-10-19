新闻报道某租赁组屋单位因走廊囤积太多杂物而引起火患，导致居民们必须立即疏散。我看了事发地点，吓了一跳，火患的一天前我曾到过那里做问卷调查家访。受访的年迈夫妇就住在事发单位楼上，希望善良的他们吉人天相。

提及租赁组屋，我是两年半前开始家访工作后才有理由涉足。记得第一次登门拜访时战战兢兢，主要是很多负面新闻来自租赁组屋。我进入电梯时看到地面上有一推垃圾和秽物，印象确实不佳。来到指定单位的楼层，很是震惊。狭窄的共用走廊没有窗口，像是被阳光遗忘的角落；大部分的住户都将大门深锁，呃，有点像牢房。