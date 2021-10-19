蓝郁：租赁组屋 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝郁 摄影 / 蓝郁 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 租赁组屋的走廊一般没有窗户，阳光无法照进来，每一扇门的背面又蕴藏什么样的故事？（蓝郁摄） 字体大小: 小 中 大 新闻报道某租赁组屋单位因走廊囤积太多杂物而引起火患，导致居民们必须立即疏散。我看了事发地点，吓了一跳，火患的一天前我曾到过那里做问卷调查家访。受访的年迈夫妇就住在事发单位楼上，希望善良的他们吉人天相。提及租赁组屋，我是两年半前开始家访工作后才有理由涉足。记得第一次登门拜访时战战兢兢，主要是很多负面新闻来自租赁组屋。我进入电梯时看到地面上有一推垃圾和秽物，印象确实不佳。来到指定单位的楼层，很是震惊。狭窄的共用走廊没有窗口，像是被阳光遗忘的角落；大部分的住户都将大门深锁，呃，有点像牢房。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 专程行走 四方八面 郑斌辉：不耐烦 点智慧：人生如碗