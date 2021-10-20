“能自觉觉他，是教育的关键…”

星云大师说：分享信息：日本广岛市，根据季节的不同，在每天下午的一个固定时间，都会在市中心响起“爱的钟声”。只要那熟悉美妙的钟声一响起，你就会看到在城市的各个角落：公园、文化活动中心等场所正在尽兴玩耍的孩子们，会迅速收拾好一切，和小朋友道别，踏上回家的路。

据说在日本的许多城市都有这种音乐钟，像母亲的殷殷召唤，提醒孩子：“天快黑了，该回家了，妈妈在等你。”

日本人认为，让孩子从小遵守时间和规范行为是人生的基础课，要比多认些单词、多学点数学更重要。所以，在孩子很小的时候，母亲就会告诉他们听见钟声便要回家，不然天黑了会迷路等诸如此类的训导。日复一日，年复一年，孩子便渐渐养成了遵守时间和约定的好习惯。

坚持

作为家长和师长的责任，就是启发孩子的自觉能力；在生活中不妨运用“不说破和潜移默化”的方式，表达鼓励关怀，激发孩子自我负责、自觉的意识。

教育没有统一模式，所谓“方便有多元，归元无二路”，只有“用心”是不变的原则。我们能让人发自内心地觉悟，要做个好学生、好人，要上进，那就是成功的教育。所以，大家都应该一起为提升孩子的自觉能力而努力。

然而，在落实教育孩子理念的过程中，获得信任是最艰难也最重要的一环。这就要求大人们须一本初衷，如如不动，持续坚持，就犹如“爱的钟声”能每天响起，孩子们听的时间一久，也能感受到这就是爱的教育。

天性

爱的教育不必说得多伟大，其实父母的言行就能影响孩子的行为。好比父母乐于助人，也会熏陶小孩子更关心别人。其实，小孩子在很小的时候，就有关心别人的潜力。曾有报章报道，英国一位父亲发病昏倒，他年仅2岁的女儿从厨房里拿出一袋糖，一匙一匙喂食，因而救活了他。因为受环境、教育方式等影响，小孩子会积极展现帮助的行动，天性如此。

更重要的是，要关心别人，首先必须让孩子懂得关心自己，好比学习规划自己的生活，爱惜身体，关心自己的前途，加强学业，注重仪容整洁，礼貌周到等。倘若连关心自己都不会，哪里谈得上关心别人呢？