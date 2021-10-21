“遇到明师而自作聪明空费力更可惜…”

星云大师说：分享故事：一日正好走到河边，佛陀便请随行弟子取约一拳头大的石头投入水中，并问弟子：“石头是浮在水面上，还是沉入水中呢？”

弟子答：“石头沉入水底。”佛陀则说：“石头会沉入水中，是因为没有任何的善因缘故！”

佛陀又取一辟方三尺的石头着于水面上，并与弟子经此石头渡至河的对岸，不仅顺利到岸，石头也没有因为承载众人渡河而沾湿一角。众多弟子见到此景像感到非常奇怪，于是问佛陀：“是什么缘故，石头可以浮在水面上令人渡河，且不被浸湿呢？”

佛陀答：“有善缘故！”弟子接着问：“什么是能让石头成为渡船的因缘呢？”佛陀借此为喻，说：“得遇善师，可以令我们免受沉沦之苦；若遇恶师，则行诸恶事而无法远离众祸。”

聆听

这是明朝憨山德清所作的偈。所谓“修行容易遇师难，不遇明师总是闲”的意思是，我们在生活中修行很容易，要遇到明师指点却不容易。要觅得善知识，不是随便能寻获的。何况善知识须具备：一、自己要有证悟；二、要能通达真理；三、有慈悲心肯教人；以及四、要能方便权巧的为人解说。不遇明师可惜，遇到明师而“自作聪明空费力”更可惜。有的人自视很高，自认聪明，但没有师承指点，反被聪明误。

“盲修瞎练也徒然”，一个人如果认不清目标，很容易走错路，一错谬之千里，一错难以回头。如果半途中有人引路、指点，不就事半功倍了吗？

所以佛陀有这样的一句话：“我如善导，导人善路，汝若不行，过不在导；我如良医，应病予药，汝若不服，咎不在医。”意思是：我如同一个引路的人，可以引导你走向正道，你若不循着这条道路去走，我也莫可奈何；我像一名医生，可依照你的病情给予药方，你不吃，旧疾新病都好不了，那也不能怪我呀！

在世间生活，我们肯定有机会遇到善师，有的教我们如何待人处事，有的让我们经商或者在职业生涯中更一帆风顺，有的教诲则让我们和家人相处地更加愉快和谐，然而，我们是不是能最好地学习，关键还在于我们是否愿意聆听、反省和改正，如果我执太强，那也将错过许多善知识。

经

人来到世间，从呱呱坠地的那刻起，就必须不断跟随父母、师长学习，才能慢慢进步、成长；进入社会，各行各业都有专门的老师，好比韩愈在《师说》里提到：“闻道有先后，术业有专攻”，如果自视太高，不肯寻求善知识的指导，知其然而不知其所以然，终究还是徒然无功。

所以人生当中，最要紧的是学习前人的经验，在善知识的指导下依教奉行。否则盲修瞎练，不仅空费心力，也增加几分的危险，那就枉然了。