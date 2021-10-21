一些有生意头脑，懂得寻觅商机的先辈们，学得做饼窍门后，干脆开起饼干厂，将饼干工业化生产，成了赚钱的行当。

冠病疫情持续叫人心忧，上超市的次数少了，网购的次数多了。这天又上网买杂粮，柴米油盐之外也想买些下午茶甜点解解闷。来到饼干页面，看到许多熟悉的饼干产品，思绪不觉飘远了。

我们这一代人小时候吃的饼干，并非舶来品，而是杂货店里卖的，装在一个个大铁桶（罐）里的梳打饼、马里饼、葡萄干饼、冉花饼、乌士文饼、夹心饼。形形色色的洋饼干，有甜味，也有咸味，也有半甜不咸的。那时被妈妈差遣到杂货店买饼干的时候，店里的老板或小伙计会拿着秤子按斤按两卖。

新加坡人做洋饼早在19世纪。殖民统治者带来了他们的饮食文化如奶茶、洋饼干、英式下午茶，一些有生意头脑，懂得寻觅商机的先辈们，学得做饼窍门后，干脆开起饼干厂，将饼干工业化生产，成了赚钱的行当。

早年南洋人吃的饼干，虽然大多是南洋人自己做的，但饼干种类大多源自英国，也都大有来头。从小不爱吃有奶味的马里饼，但这饼干上印有Maria或Marie的马里饼却染上王室色彩，传说这是1874年，伦敦糕饼店Peek Freans为庆祝英国爱丁堡公爵与俄罗斯亚历山大二世的女儿玛丽亚（Maria Alexandrovna）结婚而做的饼干。马里饼甜甜的滋味老少咸宜，至今，不同的饼干牌子大都少不了马里饼。

年纪越大越爱吃乌士文饼（Osborne Biscuit）。这饼不甜，圆圆的，不起眼，淡淡的咸味，口感有点硬，慢慢咬下去，还颇耐人寻味。刚懂得这饼叫“Osborne”的时候我也好奇，究竟“Osborne”是指什么？曾经有朋友告诉我，乌士文饼是以维多利亚女王的庄园乌士文别墅命名。我听了更感纳闷，原来这饼干也有王室血统？

后来找到了乌士文饼干原创牌子，也即英国老牌饼干亨帕饼干（Huntley & Palmers）的官网，这才知道，问世于1860年的乌士文饼本想以维多利亚女王的名字命名。但女王不愿与商业产品挂钩，却建议他们以她在大不列颠岛南岸岛屿怀特岛上的庄园“乌士文”来命名。

小时候吃饼干，先讨好眼睛，再讨好味蕾。曾经喜欢小饼上有粉红、粉绿、鹅黄、雪白等五颜六色糖霜的冉花饼。这俏丽的饼干英文原名为“冰宝石饼”（Iced Gem Biscuits），是亨帕饼干于1850年代推出的小饼干。但据说亨帕饼干开始时只有饼干底，糖霜是在后来加上去的。

那个年代自有那个年代的吃饼方式，梳打饼、马里饼、乌士文饼蘸着热热的美禄或咖啡吃，饼香里有美禄或咖啡香，是许多人童年的味蕾记忆。

早在1898年新加坡已有一家名为“和和”的饼干厂。多年前读前辈林臻以笔名易一写的专栏随笔《和与不和》，劈头就引述和和饼干的广告：“和呀和，饼干吃和和，和和饼干味道好，男女老少笑呵呵。”文章写道：“五六十年前，二战结束不久，粮食匮乏，‘和和饼干’与另一家‘太丰饼干’的苏打饼与‘马里饼’风行新马各个角落，成了普罗大众的最爱。那时和和饼干的广告不时见报，‘和呀和’的顺口溜也不时传自电台广播……”

和和饼干和岛屿西部的文礼路（Boon Lay Road）有直接关联，这条耳熟能详的马路就是以和和饼干的创办人周文礼命名。周文礼来自福建漳州，年少时从中国南来后，先到泰国打工，后到新加坡发展，开了和和饼干厂。但有“橡胶大王”之称的周文礼，其财富之积累十分多元，除了来自饼干厂，也来自种植橡胶、收购土地等等。

几年前，武吉布朗坟场因政府开路而须让路，周文礼的坟墓也受到影响。有意思的是，有一回读报，读到周文礼的后人齐聚坟山，其14岁玄孙特地在高祖父坟前庆祝生日，希望当局重新考虑武吉布朗的建路计划以避免重要历史遗产为之消失。

与和和饼干同一时期在新加坡出现的，还有家环球饼干厂，早在民国十二年（1923年），《叻报》上已可看到环球饼干与和和饼干的广告同时出现，广告上列出冉花饼、乌士文饼、马里饼等各色饼干的价格。

新加坡历史上两大慈善家陈嘉庚与李光前都先后与饼干业结缘，翁婿两人在上世纪初期开始经营饼干业，陈嘉庚在当年的乌桥头有家谦益饼干厂，我在《陈嘉庚创办集美学校九十周年》纪念册的“陈嘉庚年谱”中发现，陈嘉庚于1929年“承受裕源公司环球饼干厂全部股份，并对该厂的营业加以整顿。”

这一记录说明了陈嘉庚在1929年收购了环球饼干厂，但年谱里没有进一步说明陈嘉庚是如何整顿环球饼干，它可是谦益饼干厂的前身？我也曾为此搜寻资料，可终究无功而返。

李光前一手开创的南益饼干（Lee Biscuits），是我从小吃到大的饼干老牌子。南益饼干于1934年在新加坡成立，至今已有近90年历史，是真正历久不衰的老品牌，这数十年来，虽然南益饼干厂早已迁移到柔佛州生产，但据我所知，南益饼干的办公室依然如故，设在新加坡华侨银行大厦。

比南益饼干还早的太丰饼干开业于1931年，一度也做得风生水起，但太丰在1981年就被亨帕饼干收购，目前已在市场消失。由于太丰饼干厂坐落在中峇鲁和亚历山大交界处，过去人们开车到亚历山大一带，必定会经过这饼干厂。至今许多人仍记忆犹新的是，厂房上那头大大的狮子塑像，曾经，太丰饼干厂也是那年代的地标。