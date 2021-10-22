“老人要能自己爱自己…”

星云大师说：分享故事：高雄县政府为了让老人有个颐养天年的地方，在凤山兴建老人公寓，取名崧鹤楼。佛光山的觉弘法师，是崧鹤楼的管理人。他毕业于澳洲医学院，志愿是当乡村医师，由他来照顾这些老人非常恰当。

一天，觉弘法师在门口贴了四个大字“老人爱己”。很多人以为老人是不是有什么地方让他不满意，就问他为何贴这四个字来刺激老人？他说，这不是刺激他们，而是叫老人要寻回自己。因为现在的老人，想要儿女床前侍奉孝顺，非常困难；家人朋友，也都各有所忙，没有人能顾得了老人；所以就贴上“老人爱己”，是要告诉老人自己要好自爱之，自己要懂得爱自己。

回顾

老人总有寂寞时，在这种时候一定要想想自己的好，例如：

一、回想一生的大事：每个人都曾经年轻过，老人回想当年的青春往事，曾在父母监管下偷偷和小情人见面，二人相约游山玩水、到餐馆吃饭、看一场电影，好不自在逍遥！当初的山水，桌上的菜肴，现在回忆起来，彷彿昨天，一一浮现在眼前，你不觉得自己有无限的快乐吗？

二、回顾曾有的善举：老人一生的岁月，总有一些善行好事，例如曾经帮助朋友度过难关，曾经济助穷苦亲戚的生活，曾经在某个慈善机构当过义工。甚至自己也曾尊敬过老人，为老人服务，也曾爱护过青年、儿童，给他们一些帮助。如今回想起来，那一件不值得怀念和自豪，这时，你不觉得自己很可爱吗？

三、诚心深切的忏悔：假如上述所有的事情，你都没有这样的经验，也没有辉煌的纪录，甚至没有做过助人的好事，那你就应该深深的自我忏悔。活了这么一大把年纪乏善可陈，那就要反省忏悔。所谓“往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋癡，从身语意之所生，一切我今皆忏悔”；从忏悔里，可以得到心安，从忏悔里，会懂得自爱，从忏悔里，还有余晖荡漾，人生仍然是可喜、可爱的。

智慧

老人可以靠智慧来养老，随着年岁的增长而得到的学识与经验，这是年轻人所不及的，老来如能摒除外缘，写写自己的人生阅历、学识经验，乃至技能诀窍等传授给后学，甚至告诉后辈怎样做好人，如何做好事，以丰富的做人处事经验点化人心，自然能赢得大众的肯定。如此这样“爱己”，又何愁老来没用呢！