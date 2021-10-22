尽管市场流行缺陷美，铺子里贩卖刻意破损的牛仔裤，修衣改裤的铺子依然底气十足，或许是给力的网购所赐的洪福？

修衣店，近年有越来越多的趋势。这类小铺，很少孤零零地伫立街角迎战生活，它习惯聚居，互倚而生。许多组屋区巴刹边上，修衣店栉比而立，相挨而活，店内几乎无例外地凌乱，乱成一道别具气息的街景，飘着氤氲的草根味。

要是修衣店收拾得干干净净、整整齐齐，感觉有点不真实。外人从店外张望，店面就是一张粘着杂彩的调色板，一时也很吸睛，待回神细瞧，一个个不同型号不同设计不同质料的纸袋、布袋或塑料袋，或挂或叠，随性地搁浅在柜脚或墙上，占着任何可以安身的空间，横躺斜卧，各具姿态，这都是顾客装着衣物前来整容带上的，像谁进来店里都在调色板上添一笔，形成了这种热带雨林般杂乱生长的图景。

店家眼里，这种乱是有序的。那点乱，难不倒当家，你千万别动了她的布局。面对满眼紊乱，店家绝对掌控着乱局，旁人不必杞人忧天。她与这些大袋小袋有真诚的约定，住进来了，它们的芳踪行迹，她了然于胸。顾客前来取回衣物，

她不费吹灰之力就能把它揪出。

这种乱中有序的现象，与老教授数十年如一日的凌乱书房景象堪可媲美。世俗的眼里，读书人的书房乱七八糟，犹如厨房里柴火烧出了镬气，只加分不减分，那样子书房才能弥漫着学术作息的读书味。书桌上横七竖八的书本、文件或纸张，是一片任意生长的丛林景观，无章法而生机盎然，个中头绪，只有主人知晓。

从前到百货公司买衣裤，裤管太长，必须裁短，有的店家提供免费修改服务，顾客稍候半小时，就可拎货走人。宾来客往，不绝于途。至于店家如何安排现场的整改工作，我不甚了了。滴漏残存的印象：当时的这种“贴心服务”，好像只针对容易处理的裤管裁短问题。费功夫的宽窄调改，那得另寻心思。更早的年头，想要一条新长裤，多数人都走向裁缝师傅，在街巷左拐右转，总有机会与裁缝店邂逅。那阵子登门造访裁缝店，算是大事。

师傅从胸前取下布尺，在你腰间腿部比画量度，量几下，记一笔，最后用长板尺和三角颜色饼在图纸上东划西画，好比制作工程图。我青少时的印象，裁缝就是服装工程师，用弧度和线条，让两码布变身，美化你的身躯。

商品社会深广发展以后，百货公司如春笋冒现，带着沁凉春意，打着诱人的价码与潮流，强势扭转了人们的消费观。当市场打算引荐新事物，总是让年轻人揭竿起义。

小青年有身材本钱，直接到商场购衣物赶潮流，衣架上的服装多能搭配他们的身段，一拍即合，还能省下若干银两，泡电影院时捧着一袋爆米花哄女朋友开心。

再后来，身材渐渐走样的大叔也义无反顾抛弃了裁缝店。由于厂家有扩大占有范围的雄心壮志，开始量产走样身材的衣物，三两下就征服了一大票中年大叔。落下的一群老人家，赋闲在家，少了应酬，面对裁缝店踪迹难寻的局面，心情上早已置身度外了。

购买成衣裤成为主流消费观之后，裁缝店没落遂成定局。于是市面上悄悄隆起了一块不起眼的土馒头——替人修衣改裤的专门店找到了生长的缝隙。尽管市场流行缺陷美，铺子里贩卖刻意破损的牛仔裤，修衣改裤的铺子依然底气十足，或许是给力的网购所赐的洪福？

即用即丢大行其道的时代，网购为时人热捧，双11之类巧立名目的魔法促销，一个夜里就让营业额破亿。欲望狂燃，买来的衣裤或得上修衣店整容一番才好穿上。修衣改裤的小铺越来越多，捧场的不乏年轻人。中老年人习惯了餐风饮露，对衣物的长短宽窄不再苛求，纷纷返璞回归“差不多先生”的心态，衣可蔽体便可将就。年轻人来日方长，视觉仍聚焦于款式潮乎以及合身与否，花几元钱能让服装上身更靓丽，也还舍得。

修衣裤是小营生，甩不开克勤克俭的纠缠，几元钱几元钱慢慢捡，犹如麻雀在乌鸦、八哥、鸽子群中觅食，少有机会插头炷香。麻雀始终是个被动者，等体积大于它的众鸟饱食之后，做一点微不足道的善后工作，你必须为这点服务精神起身敬礼。