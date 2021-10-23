“好人品，才能让人走得远…”

星云大师说：分享故事：旅居海外的中年人，带着小女儿从遥远的南美洲回到故乡，因好久没吃家乡的柚子，便到集市上去买。挑选时，遇到一个小姑娘，她不像其他人一样吹捧吆喝，反而介绍自己的柚子有点苦。

小姑娘说：“这叫棉花柚，个儿大，其实里面的肉不多，还有点苦。”当中年人提出要买10个时，小姑娘又说：“少买一点吧。这种柚子不大好吃，苦味很浓，人们都不喜欢。再说，你好不容易从国外回来，要把家乡的柚子带到外国去，应该买点好的甜的。”

小姑娘如实地介绍了自己的柚子，还拒收赠款，表现出她诚实、善良的品质。最后，中年人全买了她的柚子，也由衷感叹道：“世界上金钱可以买到山珍海味和金银珠宝，就是买不到高尚的灵魂！”

潇洒

人心只有一颗，有血有肉，有情有爱。有时眼一红，心就黑了，有时心一横，人品没了、良心丢失了。品行端正的人，做人做事正直坦荡，不欺不骗。坏人品的人，心眼很多，手伸得长，狡猾阴险，贪得无厌一辈子。人一旦无品，不会顾念亲情道义，不会顾及朋友一场。对人都花言巧语，对谁都坑蒙拐骗，为了利益，惯用手段，为了钱权攀高压小，不管别人死活，不屑别人冷眼，出卖朋友，背弃家人，让人寒心。

人品尽失，没了道德底线，最终也不会有好人脉，富时没人羡慕，穷时无人会帮，没了尊严，也贬低了自己。凭良心做人，有好人品，无愧于所有的人，善良连着良心，半夜敲门也不惊，一辈子都活得潇洒。

缘起

人生祸福相依，但如果我们有好人品，伴着而来的，就是各种好心境：有同情心，就能利人；有体谅心，就能容人；有慈悲心，就能度人。可好人品也不是与生俱来的，它需要我们不断的修正自己。有些人一遇到困难，就收起善心。我们要记住：善良的人，自带幸运光芒，吃亏上当被人欺负有时，但老天最终会给补偿。

我（指星云大师）创建佛光山至今，经历不少困难，天灾洪水可怕，山下悍民更难缠，以铁牛车围山，以棍棒打出家人，那种无法理喻，叫人难以置信。可是，令人讶异的是：乡民们每逢春节，都扶老携幼来山联谊；冬令救济时，也携家带眷来领赈济品。

一些工作人员对此不能释怀，往往向我抗议，说道：“这些人没有良心，他们只会来取赠品，利用完了以后，就过河拆桥，既不说好话，又需求无度。”而我总是劝他们：“我们不能以偏概全，乡民中也有好人，更何况行菩萨道，应该不念旧恶，施不望报。看到他们能欢喜来山，和菩萨结个善缘，我们应该为他祝福才对！”

世间一切事相都是互相缘起，我们有好人品，处事就能结善因，那么，日子一长，自然就会有好果。