“虽则赢钱，也会与人结怨…”

星云大师说：分享故事：他来自马来西亚的一个小镇，到新加坡一间超市工作，因为工作表现优异，不到3年就擢升到小主管的位置，薪水增加了，原本他也打算储蓄一些钱后就和女友结婚，然而，就在一次的饭局中，他被友人影响，迷恋上了非法的“网络赌博”，起初是小玩，但也许是运气不错，小赢了一些钱，这让他开始有些兴奋，接下来胆子越来越大，下注也更大，而他还真是受到幸运女神的眷顾，赢了4万多元！那可是他一年加上花红的钱啊！

但这注定只能是水中月、镜中花，接下来运气仿佛一夜之间离他而去，赢到手的4万元几天之内输的一干二净不说，他为了翻本还去借钱，接下来的日子他越陷越深，最终输掉10万余元，这些钱有的还是向阿窿借的，他开始害怕、躲避，工作也不敢再去了，但阿窿并没有放过他，甚至还到他老家骚扰他的父母。

在走投无路的情况下，他决定去找超市老板，老板看他过去表现不错，借钱给他还债，不过要他保证从此戒赌。他有了重生的机会。

他说，过去总看到很多类似的新闻，从没有想过自己也会走上这样的一条路，而现在说到赌，他下意识就说别谈了，那是个比病毒还可怕的东西！

非道

经上说，以赌博求财，属于“非道”之一，即不是正确的求财之道。赌博之人因赌败而有“六灾患”：一、心生怨愤、二、心生耻辱、三、夜不安寝、四、令怨家高兴、五、令亲属忧心，以及六，在人前没有信誉。

网络时代，各种形式的赌博都在诱惑人心，从佛教的角度，赌博不是“正业”，即不是正确行为。何以不正确？因为它使人“不清净”。一个人不清净，就只能继续在苦海中沉沦，解脱无期。

更何况，赌博属于“损财业”之一，有六项过失：一、财产日益损耗、二、虽则赢钱，也会与人结怨、三、被智者责备、四、不获人敬信、五、被人疏远，和六、会生起盗窃心。种种的灾患和过失都在眼前，所以说赌博害人，一点也不为过。

家庭

赌博是不切实际之人所抱存的侥倖心态，放眼古今，有多少人因此而输掉了大好前程，甚至赔上身家性命，实乃不智之举。

防家的两字真言是盗与赌：一个家庭，不过于奢华，就能防止盗贼的觊觎。然而，不仅要防范外面的盗贼，更要防范自家的贼。何谓自家的贼？经上也说：“恶从心生，反以自贼，如铁生垢，消毁其形。”因此，不生贪念，不做恶事，尤其不聚赌博弈，更是维护一个幸福家庭所应戒防的。