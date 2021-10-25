“上瘾是一个丑陋的习惯…”

星云大师说：分享信息：英国广播公司BBC从屏幕时间追踪程序得到的资料显示，在新冠病毒疫情暴发之后，英国人使用手机的时间增加了30%。

现代人手机不离身已经是一种常态，疫情期间，这样的常态，还让一些人上瘾：居家办公更多时间对着手机/电脑，因为少出门，在家消磨时间，玩玩网络线上游戏，或者追看网络电视剧。虽然这只是一个针对英国人的调查，但如果各国也进行调查，数字肯定不会低，这也让我们思考，一天当中竟有那么多的时间眼睛看着屏幕，这种“上瘾”要控制，我们也应该找找另外一种消遣的方式，如做一些运动，或到户外走走。

而根据瑞士上瘾防护中心的说法，他们发现，因为疫情封锁的生活，让吸烟、喝酒的人数和频率都在增加，他们警惕这种不良习惯的上瘾情况。而在美国，随着新冠疫情长期化，经济压力与社交隔离带来的心理健康风险，使得社会上酒精、药物上瘾现象也有增长趋势。

入迷

我们所要留意的“瘾”有哪些？四例参考：

一、酒瘾：平时偶尔为了庆祝，浅酌小饮一番倒也罢了，但喝酒上瘾就不好了。上了瘾的酒徒，饮酒误事，饮酒后说话肆无顾忌，饮酒开车闹出人命。有的人酒瘾发作，身上好像有千百条的酒虫在蠕动，非要喂以烈酒才能平息。饮酒伤身，饮酒误国，所以佛教叫人不可醉酒，不可劝酒。

二、烟瘾：有人认为抽烟可振奋精神，难道不抽烟的人，就没有精神，就没有工作效率吗？其实不然，只是抽烟上瘾的人，没有烟就提不起劲，甚至眼皮撑不开，哈欠连连，让人不敢亲近。但是一些人每天偏要一烟在手，尤其现在香烟以外，还有人吸食大麻、鸦片，不但失去健康、金钱，一些走私贩毒的人，违反国法，也将因此走上绝路。所以烟瘾害人，其大无比。

三、赌瘾：俗语说十赌九输，但这句话不能吓倒那些已经赌上瘾的人。赌博的风气，从古到今，中国的麻将，风靡世界；三颗或六颗骰子，风行全球；纸牌、梭哈、转盘，甚至吃角子老虎机，都让赌徒沉迷。现在连打球、赛马，都有赌注，看起来这个世界真是无所不赌，无人不想赌。赌博，赢者欢喜，输者悲伤；假如不赢不输，人生何等快乐自在。

四、戏瘾：过去中国民间娱乐很少，多数人容易染上戏瘾，看戏看到入迷。现代人，科技发达，手机在前就可以看戏，看得入迷的人也不少。艺术、音乐、戏剧，假如用来作为正当娱乐，未尝不好，但应适可而止，尤其是要记得让眼睛也有休息的时候，自己的身子骨也要动一动，不能入迷成瘾。

自救

疫情改变了世界，疫情也让人对生活有了不同的体会，但如果让坏习惯上瘾，陷入无法自拔的地步，那就是一种缺陷。吾人平时应该在信仰上、在道德修养上培养力量，以此来阻挡一些不当的嗜好所造成的瘾害，这才是自救之道。