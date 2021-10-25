很多事物、很多人，都在等待。等待疫情结束，事物就会进阶，人生会翻开新的篇章，感情会越界越洋爆炸。

如果你陷入哀伤，想着我/ 如果你想哭泣，也想着我吧

您难道不知道，我爱慕你美好的样子

你柔软的唇，如此青涩，却让我成了罪人

想着我，当你接吻时/ 当你落泪时，也想着我吧

如果你要取走我的生命啊/ 我也正想放弃呢

没有你的生命，已没有任何意义……

第一次听墨西哥歌唱家查维拉·瓦尔拉斯（Chavela Vargas）的歌曲“Piensa en mí”（《想着我》），并不知道歌词涵义，甚至不清楚歌手是男是女。查维拉深沉沙哑的嗓音，潇洒中带柔情；在小提琴和钢琴伴奏下，琴音与歌声此起彼伏。迷人。

找来歌曲的英译版，是一首情歌。词意简单直接。

查维拉81岁时，才公开自己的同性恋身份，喜欢女人，不喜欢男人。她接受一家西班牙报章采访时说：生来如此。睁眼至今，不曾和男人睡过。这有多纯净！我不觉得需要羞愧。

虽说在生命最后10年才正式“出柜”，不过查维拉的亲密友人们，早熟悉她的性取向。她与墨西哥女画家芙烈达卡罗（Frida Kahlo）之间的爱恋也一直被坊间传得沸沸扬扬。

在美国摄影家尼古拉斯穆雷（Nickolas Muray）的摄影作品里，两个女人笑得正欢。芙烈达倒在查维拉怀里，查维拉的手环绕她胸前。两人气场魅力非凡。

照片摄于1945年。二次大战刚结束。查维拉26岁，比芙烈达小了12岁。

直到离世前，查维拉还能清楚回忆她和芙烈达相识的一刻：热闹的晚会，人们又唱又跳，场面欢乐。

“我看到她，直视她双眼时，惊为天人。她不可能是属于这个世界的人。眉毛交织，像飞翔中的燕子。我还是个年轻的女孩，我想，我可以爱眼前这个生命，用全世界最虔诚、最热烈的爱情去爱她！”

她这段话在2017年的一部纪录片里播出时，两个女人都已不在人世。

查维拉生前说过，已经把她和芙烈达交换过的所有信件烧光。但是近几年，陆续浮现她们两人交往的证据。其中包括芙烈达写给他人的信：“今天我认识了查维拉，是个惊人的、喜欢女人的女人，而我对她充满了欲望！我不知道她的想法，但她应该是一个开放自由的女子。如果她敢要求，我会毫不犹豫在她面前把衣服脱了……”

芙烈达果然不同凡响。超过半个世纪以前信里的话语，要在21世纪的新加坡，一字不漏地翻译成中文刊登还不容易啊。最后她说：查维拉是上天送给她的礼物。

真是一个自恋的女画家！但也志在必得的让人佩服。

不过，所有过度热烈燃烧的，必然短暂。有一天，查维拉决定离开时，便头也不回地走了。

或许，因为她长大了。不再是那个年轻、不成熟的女孩。

或许，那一段爱情已经穷尽它所能给予两人的一切。

我曾经问过一位智者，爱情到底是什么。智者说，他这一生爱过人，也被人爱过。但是，他不知道爱情是什么。智者说这段话的时候，眼睛里有些迷茫。

这个答案我很满意。生命里总要有一些无法界定的东西，需要每一个人自己去找答案。然后再在一片似懂非懂的迷茫中，离开这个奇妙的世界。心中尚有未完成的心愿，未解的结，未说的话，未放弃的梦……然后在下一个世界里，想着，或许可以重新碰触到过去那个世界，曾经让自己心动的人，再一起探索宇宙的奥妙。再让所有组成自己的生命磁场与气场，被对方搅得一塌糊涂。

一种失控的状态。

窗外下起了滂沱大雨。天色昏暗，这个城市在层层的雨幕中温柔了起来。

转眼，疫情已经快持续两年了。

两年以后，世界并没有变得更好。我们还是在爱恨情仇中继续我们的人生。所有建设与发展的表象之下，我们还是血肉模糊的存在。

但是我知道疫情也只是一个过渡期。它很快会过去。

我甚至感觉有什么在疫情期间被孵育着，蠢蠢欲动。等疫情过去，就会爆发。一股和疫情的封闭全然不同的力量。

很多事物、很多人，都在等待。等待疫情结束，事物就会进阶，人生会翻开新的篇章，感情会越界越洋爆炸。

你就会来了。