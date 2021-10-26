“水和泥是相伴相生的，就像高兴和烦恼一样…”

星云大师说：分享故事：山上耕田的农民最近几年都遇到难题，由于极端天气出现，要么不下雨河水断流，要么连连暴雨河水全浑浊无法使用，农民为此烦恼不已。一个下雨天，农民信步走进庙里，方丈见他心事重重，就问起了他不快乐的缘由。

听了农民的诉说后，方丈只是让农民随他来到河边，舀了一杯水静静地放在桌子上，对农民说：“虽然这是杯浑水，你应该感到高兴才是，有了浑水，就有了可以饮用的水。”

慢慢地，杯子里的水清澈起来，杯底沉澱着一层黄泥。原来，浑浊河水里的泥在地心引力下，都沉到了杯底。方丈说：“看到了吧，一杯浑水静静地放着，不去碰它，也会成为清水。”

方丈接着说：“人生不也是如此吗？水和泥是相伴相生的，就像高兴和烦恼一样，我们需要做的，就是沉下心来等待。”农民明白方丈的意思，他回到了家里，在雨天的时候，就把河里的浑水箍在水池里。等到旱季时，水里的杂质沉到水底，他就用清水来灌溉农田，也满足自己饮用的需要。

无明

就像泥必定存在一样，人生有谁没烦恼呢？只要我们能认识到烦恼的必然存在，那么我们就可以处理它，这样才能寻求解脱之道，才会增长智慧。所以不要怕烦恼，重要的是要找出生起的原因。

绝大部分人的烦恼，主要是起于执着和无明，大家都喜欢顺境，但太顺其实也是一种障碍，因为我们容易执着，害怕失去，这样反而被顺境困住了。所以我们最重要的，就是要懂得，不管人生处于顺逆境，都要懂得转境，好的时候做好心理准备逆境终有一天会来，而坏的时候，我们也无需过度担心，因为坏的也会有过去的一天。能够不执着烦恼，自可安然。

我们与生俱来的无明（指的就是贪嗔痴慢疑）也容易让我们起烦恼，这种烦恼就是无明烦恼，人若要是不讲理，思想容易偏激，好话善言一点也派不上用场，就会有烦恼；反之，如能通情达理、明白因果道理，就能消除烦恼。

防非

其实，大多数烦恼，却是自己寻来的。有句话说的好：“烦恼天天有，不捡自然无。”人生不如意事十之八九，但在烦恼面前，有些人愁眉苦脸，有些人却整日嬉笑，这其中的区别，便是他们是否学会了脱离烦恼的方法。

如何脱离？首先，明因识果的道理，不要去招恶因，就不会有恶果烦恼，其二是谨言慎行。多少人的烦恼是因为祸从口出，我们不要去打击别人，给别人难堪，这样就不会有不好的结果了。

三是摄心正念、防非止恶，能时时自我观照，不生起非分心念，便能止息诸恶。