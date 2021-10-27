“恬淡可以对治焦躁…”

星云大师说：分享故事：华人小说家张爱玲的小说《沉香屑·第一炉香》，主人公葛薇原本是一个有理想，对爱情充满向往的女人。为了能够留在香港继续念书，她主动投靠姑妈，故事开始时，她的内心是鄙视姑妈这样的交际花，只想好好念书。

可她后来还是抵挡不了物质财富带来的诱惑，一步步沦陷，故事的最终，她沦为了自己丈夫的利用品，变成一个和她姑妈一样的人。

现代社会，许多人都说，要学会及时行乐，不要压抑自己，满足自己的欲望才能获得最大程度的幸福。然而，大肆放纵自己的欲望，才是自己痛苦的根源。

医心

我们处世，五大心药方是什么？

一、节省医贫：贫是不足，穷是匮乏；如果能节省一点物欲，节制对外的攀缘，甚至节省时间、生命、感情，就能够医治我们外在和内在的贫穷。

二、恬淡医躁：焦躁无法平静，如何医呢？恬淡可以对治。心中多一分适意与朴实，就是恬淡。胸中多一分定力与安稳，就能把你烦躁的毛病治好。

三、随缘医愁：愁，是人的一大烦恼；闲也愁，忙也愁，愁感情、愁工作、愁财富、愁儿女、愁功课、愁人际关系，真是愁煞人也。假如能够随缘、随喜，知道苦乐兼受，都是从缘所生；荣誉欢喜、哀苦忧恼，也是因为过去因缘所致。明白得失生灭随缘，心无增减，我们就不会发愁了。

四、读书医俗：俗，也是一种病，怎么样才能把俗去除？古人说：三日不读书，便觉言语无味，面目可憎。读书、看经就是一个好方法。它能变化气质，能开拓视野，升华自己的境界，增加人生的智慧。

五、正念医心：有时候，我们心不正、心不真、心不喜、心不慈，或者心坏、心歪、心私、心病，总之，心的毛病林林总总。如何医呢？用正念对治。正念能降伏烦恼，医治心病。

六趣

人的欲望与生俱来，但我们通过教化是可以克制的。如经上所说：“心取地狱，心取畜生，心取天人。”原來三涂六道（佛教世界观的用语。指凡俗众生因善恶业因而流转轮回的六种世界，又称“六趣”）都取決于吾人的心里一念；心生则种种病生，所以心药方之于贪取五欲六尘为乐的凡夫众生，就显得更为重要了！