是谁把童年遗忘在林子里？童年是一刹那的，此生也是一刹那的。我们在这一刹那间，能完成多少，能完成什么，都不一定能自己说了算的。

这算是我第三幅正式以大嘴鸟游乐设施为题的画作了。大嘴鸟，准确的叫法应是鹈鹕，本地人则习惯直接叫作Pelican Playground。其实，就算是英文名称pelican，也不如pigeon鸽子、parrot鹦鹉、penguin企鹅等为本地人熟知，更遑论中文名称鹈鹕了。难怪我们都倾向接受脱口而出的“大嘴鸟”，听起来有点笨拙，却足够形象且生动，有生活的草根气息，符合孩童的语汇水平。

这倒让我心中萌起了疑问：不知当初游乐设施的规划者，在选取动物造型时，因何采用了本地人较不熟悉的鹈鹕？但想想，就算我们一辈子都没听闻“鹈鹕”或pelican，也影响不了我们对大嘴鸟的难忘。我们难忘的正是那张大嘴，如一半的圆月如小船，如一口开心的大碗如摇篮，永远空在那儿等着我们用欢笑声来填满，也永远守在那儿作为我们玩累了的避风港。

近来特别忙碌。人一忙，心也就慌了。无法静下心来，无法画出内心的本来风景。总有一丝的负罪感，仿佛对不住自己每一天的呼吸，也辜负了这一回活着的意义。这么说似乎严重了，但我若是多时没好好画一幅自己的画，一幅没有目的的画，我真的会感到心很慌的。那种慌，就像是迷失在找不到方向的丛林里，且最可怕的是，我们会逐渐接受了这样的迷茫，然后习以为常，反而就遗忘了曾经努力走出来的方向。

所以我总是不断地画，就好像年少时我不断地写，不是创作文章，而是爬梳紊乱思绪的日记，为自己而写不为他人而著。同样的，而今我选择了画画，画自己内心看到的天地，一幅接着一幅，铺成了自己正在前行的道路。这些都是我为自己而画的，也不知是不想停，或则是不能停，一直画一直走，到最后拼凑在一起，就是我这一生留下来的轨迹。

然这轨迹留下来了，又是为了什么？是想证明这一遭走过来并没有白费？或则只是想让自己一直的努力显得有意义？就算我们什么也没留下，那是否表示此生就此落空？我们这么多人同时来到这世间走上一回，你我的故事淹没在78亿人的传奇之中，能荡漾多少涟漪？掀起几番波澜？我们不知为何而来，也不知为何必然得走。总之是，我们已经来了，已经粉墨登场了，至少就有责任得把这出戏演个尽兴。

其实创作此幅插画的念头，已萦绕脑海多时。第一幅大嘴鸟的画作完成于2015年底，画了满天星空，小孩坐在大嘴鸟顶上点着烟火棒；第二幅完成于2018年头，画了近黄昏的天空，小孩坐在大嘴鸟上垂钓，渴望捕获世间美好。本以为不想再画了，直到不久前为了某项目在网上查找图像资料，看到了一帧国外荒废游乐设施的照片，一座大象造型的破败溜滑梯，锈迹斑驳，遗落在寂静的秋林里，只剩枯叶荒草与之为伴，曾经嬉闹欢快的童年都到哪儿去了？他们可都还好？顷刻间，内心隐隐悸动。

是谁把童年遗忘在林子里？童年是一刹那的，此生也是一刹那的。我们在这一刹那间，能完成多少，能完成什么，都不一定能自己说了算的。就算什么都没完成也没关系，至少尝试了。

大嘴鸟是我们那一代人的记忆坐标，指引我们轻易寻回曾经纯真无邪的岁月，那是我们的幸运。虽说岛上的大嘴鸟游乐场都已淘汰，我却宁愿相信它们并没有完全消失，而只是被遗落了，遗落在某个时光也遗忘的林子里。我在此时此刻完成了第三幅的大嘴鸟，我找到它了，原来就在画作里。