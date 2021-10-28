“行立坐卧上应有的礼仪…”

星云大师说：可能是受到外祖母身教的影响，我（指星云大师）的母亲一生都注重威仪，所谓“站有站相，坐有坐相”，站着从不晃动身体，坐下来绝不跷腿，而且一生从不依靠椅背，即使坐在床上，也不依靠枕头、棉被。

不管任何时候见到母亲，她总是衣着整齐。对于衣服，无论如何破旧缝补，她都不计较，但是一定要穿着整洁。徒弟曾经热心地为她添置许多新衣，但是她从不轻易更换，母亲念旧与惜物之情，可见一斑。后来我又发现，母亲不重视外形，只重视心意。

有一次，我陪伴着她走到西来寺（佛光山位于美国加州洛杉矶的寺院）。我说：“我们今天改走后门，上去比较近。”母亲回答：“上等人，主人迎上门；中等人，有人接待人；下等人，求人都无门。前门后门不要紧，只要到了西来寺可以看到人。”

和母亲在一起，通常都是她在演说，我在旁洗耳恭听。有一次我讲《金刚经》，不知道母亲就坐在后面，等我下来，她批评我讲得太高深，怎么可以告诉大家“无我相、无人相、无众生相、无寿者相”呢？“无我相”倒也罢了，如果“无人相”，心中眼中都没有他人，还修什么行呢？

我听了母亲这一席话，哑口无言。同时也领悟到母亲坚持要“有人相”，正是我努力推行人间佛教的注解。母亲随时为我们说法，可以说她是一部“人学”的经典，要我们目中有人，心中怀有众生。

素养

我们和人初见面，但看他的气质和行仪，大致就能知道他的素养与教育程度。所谓行仪，就是指在行立坐卧上所表现的言语动作是否威仪有礼，行止进退之间是否得体有分。

一个家庭里，父母从小就教育儿女，对人要有礼貌，要养成良好的习惯；尤其行立坐卧的规矩，这是做人最初应学习的一门重要功课。进了学校，老师对学生的教育，不只是知识上的传授，生活上的教育同等重要；所谓生活教育，就是在行立坐卧上应有的礼仪。

现代青少年教育出问题，大都是因为不重视生活教育，例如走路没有走路的样子，甚至坐无坐相，站没站样，睡没睡姿，所以就不像一个人的样子。

在一般人家所豢养的动物，所谓好的猫狗都不会乱走乱睡，好的宠物也都能养成听话的习惯，何况万物之灵的人类，如果没有很好的行仪，怎么能成为人呢？

修行

然而我们现在的社会，经常看到要选美了，才知道要训练佳丽的礼仪。其实，行立坐卧也不只是外表，所谓鹦鹉学叫，总不是人的声音；猴子学样，总不是人的样子。

行仪须诚于衷，才能形于外；行立坐卧需要从内心的心念、思想，发展到成为习惯，如此表现到行为的外相上来，才能合乎自然。所以，平常的人没有把行立坐卧的威仪教养成为习惯，到了临时，呆女婿去见丈母娘，总会露出马脚的。

过去禅门里，扬眉瞬目都有教育，一举手一投足，行立坐卧间，都合乎美的威仪，能够如此，无一不是修行。