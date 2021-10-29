“求观音，不如自己做观音…”

星云大师说：分享故事：有一个农民，他的玉米品种每年荣获最佳奖，而他总是将自己的种籽毫不吝啬地送给其他农民。

有人不解问：“你为什么这么大方？如果你不分享，不是赚大钱吗？”他说：“你们有所不知，我对别人好，其实就是对我自己好。你想想看，风吹着花粉，四处飞散，如果邻居播种的是次等种子，在传粉的过程中就会影响到我种的玉米质量，所以我很乐意和其他农民播种同一种优良品种，那么，我们这一区就能以优良的玉米而闻名，生意不是能越做越大吗？”

一个普通的农民，了解分享的道理：“凡是我们希望自己得到的，也必须先让别人得到。”

同理

日常生活中与人分享，给予他人方便和信心，让他人感受到欢喜和希望，是何其美好的事；多给予因缘，创造因缘，好好把握一期一会的因缘，有很多不思议的好事，都会随之而呈现。

所谓的分享，其实不仅是金钱和物质的给予，一个微笑，一句赞美，一份祝福，一声鼓励，一次机会，都可以令身边的人和环境变的更美好，也能为自己带来无比的正能量。

尤其是在疫情期间，大家不常见面，我们都可以不时通过电话给予朋友一份关心。这是一种以同理心为基础的善心传递，而看到比我们还困难的人时，我们也可以伸出援手，这也是分享爱的具体表现。生活中处处皆有分享的空间，这些分享的因，主要来自我们愿意设身处地为人着想，这就是人间真善美的起步。

结缘

我们能认识世间，能懂得人生就是靠着别人的帮助。例如，小时候我加减乘除不会，老师可以教导，让我有很大的方便；我做人处事不会，父母、长辈、朋友都告诉我很多礼数。甚至我不会很好地使用智能手机的应用，经别人指导，简单的转账、订餐和购物学会了，我们就可以少出门，为抑制冠病疫情的传播尽一份力。

跟我们有缘的人，让我们分享他们的所有，分享他们的知识，分享他们的慈悲。甚至不管有关系、沒有关系，我们都可以分享到人间的温暖，分享到人间的成就。靠着分享，大家的日子就能过得既充实，又有意义，而想深一层，这不就是结缘最好的开始吗？

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。