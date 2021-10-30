“更严重的是思想懒惰…”

星云大师说：分享故事：富人看到自己的农民朋友很穷，就送给他一头牛让他开荒，并说：“等春天来时我会把种子带来，你就撒上种子，秋天一到有收成，再把收成卖出去，就能慢慢摆脱贫穷。”

农民很感谢富人朋友，可是没过几天就开始为难了，因为牛要吃草，他得多走几里路备草料，日子比过去还难，他就想，不如把牛卖了，买几头羊，先杀一只羊吃，剩下的可以生小羊，长大可以卖掉再赚钱。

农民吃掉一只羊后，其他的羊一直不生小羊，日子又艰难了，他想：“这样下去我又会挨饿，我应该把羊卖掉，然后买鸡，鸡可以生蛋，卖蛋可以赚钱。”

过了几天他又忍不住，因为卖鸡蛋的钱不能满足他的生活要求，最后他忍不住把鸡杀了，杀到最后一只鸡时农民彻底无望，也不想致富了，他想，不如把鸡全部杀了，打一壶酒，三杯酒下肚，万事不愁。

眼看秋天到了，富人给农民送种子，发现农民正喝着酒吃着咸菜，家里一贫如洗，富人失望走了。

有因

贫必有因，什么是贫穷的因呢？总的来说，能归结于一点：懒惰。懒惰不一定是指行为懒惰，更严重的是思想懒惰。行为懒惰比较直观，一天到晚游手好闲，无所事事，这样的人，无需多说，人们都知道这是会过上苦日子的人。

思想懒惰的危害更深，行为懒惰的人也许还明白自己贫穷是因为自己不干事，但是行为勤奋也照样生活贫穷的人，就可能不会明白自己贫穷的原因了。

他们时不时还会感叹命运不公，殊不知因为自己的思想懈怠，人生中已错过很多脱贫的机会。美国《科学》杂志发表过一项研究，贫穷会降低人的智商，会不断的损害大脑和心智，从而形成恶性循环。如果不改变心智思维，贫穷就会产生贫穷，甚至可能代代相传。我们唯有通过观念的改变才能让我们不好的现状有变好的可能。

好逸

我们可以自问，为什么自己就不能成为突破重围，摆脱贫穷的人呢？这就是求出路的智慧和动力的不同了。懒惰懈怠固然不好，但是勤劳也要有正面的意义，首先就要有长期的规划和打算，知道自己的目标是什么，为什么而战。只是，好逸恶劳总是是一般人的通病，然而，我们一定要明白一个道理，贪图一时的安逸，往往会种下痛苦一生的结果；反之，只要观念改变并有良好的规划，一时的辛劳，往往有意想不到的收成。

为了将来的美好，苦只是短暂过程，我们不要把这个过程当成人生的全部。因此，在观念上，我们也要把苦当成积极的作用，不怕苦、不怕难的人才能有成就，否则在苦难之前畏缩不前，也就一事无成了。