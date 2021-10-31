“万人施万人舍，同结万人缘…”

星云大师说：分享故事：家财万贯却又悭吝、贪心的富翁，一天听闻布施的利益，可获得今生安乐和来生富足。富人听完后便想：“我现在虽然生活的很富裕，但是，银行的存款总有用完时，我应去请教智者，如何继续培福，才能生生世世都做个富有的人。”

因此，富翁前去请教智者，如何学习布施。智者告诉富翁，布施看起来是给人，事实上，种子播到土地里面，等到时节因缘到了，你还怕它不能开花结果吗？不能有所得吗？

智者从地上拔了一支草，放在富翁的右手，教导他说：“你现在将你右手的草，放到你的左手。”富人听完就开始练习将右手的草布施给左手，由于平常没有习惯付出，在这个互相给予的过程中，富翁非常挣扎和不舍，他想：“这是我右手的草，为什么要给左手呢？”

就这样反反复复，挣扎不已，几次犹豫后，富翁体悟到一个道理：“右手是我的手，左手也是我的手，给左手也是给我自己啊！”

喜舍

疫情暴发，人民都受到不同程度的影响，而看到有人帮助有困难的人，行慈悲布施，社会呈现一种高尚的互助精神。但社会上还是有些人，因为个性悭吝，平常不愿与人太多往来，凡事贪小便宜，只图个人利益，担心和人交往就得要付出、给予，深怕自己吃亏不讨好，给人占了便宜，把自己关在框框中，造成人际关系疏离。

台湾俚语说：“一个钱，打二十四个结”，就是形容这种性格悭吝的人，当花费时，他舍不得花费，该布施时，他也舍不得奉献给予，这种性格把人生弄得一点欢喜、希望也没有，要改善这种人生，就得靠喜舍来对治。

福田

世间没有人能够独居而活，尤其是在灾难面前，人与人之间更应该互相照顾。众生是我们的福田，喜舍布施是世间最有保障的投资，不管财施、法施、无畏施，布施就能得到福报，所以又称为“种福田”。而布施也不分多少，只要发自内心，诚心诚意的布施，帮助有困难者与贫病者乃至一切众生，都是我们无上的福田。

如果这次的疫情能给我们什么启发，那就是“人要学习布施，共成十方事”，即使只是给人一个点头、一个微笑、一句好话，或是给人一点点方便都是布施，而布施是一种习惯，习惯要从平常的行为中养成。