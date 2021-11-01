“得失之间，不可不慎…”

星云大师说：分享故事：读书人上京赶考，希望此行能求得功名。途中他住进客栈，在那里结识了一位气宇不凡的年轻人，两人交谈甚欢。年轻人请读书人吃好喝好，就这样过了一段时间，读书人竟心生贪念，决定要多住一段时日，天天让年轻人请客。可是过了两个月，年轻人就没再出现了。

正当读书人准备收拾行囊离开，打开柜子，才发现里面空无一物，只有一张纸条，上面写着：“我本狐仙，这段期间请你吃的、喝的，其实都是你自己应该有的定数。你柜内的衣物已经被我兑换成银两请你吃饭了。”

故事寓意：当一个人拥有福报，自然有生活的资用，然而别人请客，看起来是花别人的钱，消耗的却是自己的福报。当自己有了福报却任意挥霍，最终会像银行里的存款，只提不存，当提取到尽头，接下来就是苦的开始。所以，得失之间，不可不慎啊！

加持

佛语有言：“有福不用忙，无福跑断肠” ，福报比世间所有的金钱名利都要珍贵，有福报的人好运自当如影随形，而没有福报的人，再如何哀求祈祷，也不会有好运加持。

一个人平日里若能行善积德，乐于助人，那么其福报的彰显就会越大。但是每个人的好运也不是取之不尽，用之不竭的。就好比一个人如果生平霉运不断，厄难当头，那就说明他的福气正在被消耗，倘若福尽之时，势必就会苦难先行。为此，佛教常说，为人在世，一定要懂得惜福培福，不要让福报从自己手中流失殆尽。

慎思

而要想自身福报源源不绝，我们在生活中要做到慎言慎行为辅，慎思为主，如能“吾日三省吾身”，主动恪除一切关于贪嗔痴三毒的念想，那才是根除造作罪孽，危害福缘的根本。

有道是“心存善念，必有善行，善念善行，天必佑之”，如果自己能够时常保持正知、正信、正念，能够维持多行布施、造福众生的念头，那么思想就会贯彻到这个人的言行举止，这样的人就一定可以招来福报，与恶缘绝缘。

可现实的情况是，很多人一尝到福运的好处，就失去理智，开始肆无忌惮的榨干福气，想方设法为自己占便宜、谋利益，这种行为不明智。

不管福气是多是少，它终究源于每个人的付出。多积德则福运深厚，少行善则福气减少。自己不懂节制，福运入不敷出，再多好运也抵不过挥霍，终有一天会坐吃山空。