张承尧：看不到的专业

没有歌词课的第一个星期六下午感觉特别空虚。

两年前在电台举办的颁奖典礼后台遇到担任颁奖人的本地作词人小寒，寒暄时提到我一直很好奇作词这个专业，她说齐天音乐定期有开办作词课程。一年后终于等到基础作词班招生，接下来的一年半，每个星期六下午上课，从基础一路完成进阶课程。

课程挺有挑战的，几乎每周都有作业，平均每个月得完成不同曲风的作品。但上课也是很享受的，除了学作词，也更了解华语流行音乐工业的运作，还有从作词延伸出的哲理。

小寒曾说：“听歌很多时候是在独处时进行的，听众渴望和创作者沟通，而创作者又能填满他们内心空出的那一块。”

流行歌曲和填词是服务业，不是舞墨弄文，它的价值是说出大家心里想说却说不出的话。

有些作品是需要读者主动走进去，感受和被感动；有些作品是它能轻轻地直接打开你心门触动你的。后者是我们熟悉的商业，而我越发觉得那对于创作者而言才是最难的。

知识结晶值得付费

过去这一年半小寒老师分享很多让我醍醐灌顶的事物，这里不赘述，毕竟知识结晶须要付费，也值得付费。

从基础到进阶，小寒不时耳提面命的一件事是知识和音乐版权。为什么一首歌的版权那么重要？它背后是创作人多少个晚上想破脑袋才生出来的一段旋律一句歌词——这也是上了课才能体会的，要灌多少杯咖啡才想到一句好歌词。

但有多少人认为，一首歌不过就是几句看起来没多起眼的歌词，听起来就这般的和弦，借唱／借播／借用一下有什么大不了？但那几分钟，是多少年的专业；你付的钱不是那几分钟，是背后的那些年。

当剪辑师的朋友曾说，碰到不少商家认为剪视频不过就是“剪这里贴那里”，“但这里多

一秒，接画面的速度慢一秒，都会营造很不一样的感觉！”她很无奈。

功力累积的价值

而做广播员最深刻的当然就是接主持工作。曾听过许多人以为主持人不过就是一个敢站在台上拿麦克风说话的人，每每看到主持费的报价，用半威胁的方式说他们有许多更便宜的选择，甚至他们公司的员工也都能主持，借此压价。

我们往往无语。如果活动要的是读稿的人，那确实不需要花这个钱；但如果你要一个能控场、能应对临时问题的人，这些都是不同主持人用不同年数的经验积累下来的功力——这些都是价值。

看不到的专业，也值得付费。

不知道为什么本地还有人有如此心态，预算能省则省。不管是剪辑平庸的视频，照稿念的主持，浑水摸鱼的文字还是得过且过的翻译，用最低的价格完成，就是主办单位的成功。

前些日子有幸参与主持孙燕姿的线上音乐会，主办单位是中国抖音，面对的是几百万甚至千万的观众。那晚的技术效果灯光摄影都非常专业，新加坡团队笑说：这些都不便宜啊！

如果我们总想着以最低的价格挤出最优质的成果，也许终有一日劣币驱逐良币，很难做出能站在更大市场前的作品。

（作者是UFM100.3 DJ）