“善念增一分，恶念便减一分…”

星云大师说：分享故事：舍利弗（出生在古印度摩揭陀国的婆罗门种姓家庭，佛陀的弟子）和老朋友相遇，舍利弗惊讶的说：“好朋友，你的脸怎么变得这么凶恶，跟过去完全不一样啊！”朋友事后想：“舍利弗怎么说我现在不一样了呢？原来我现在的职业是雕刻夜叉鬼类的面具，我每天想的都是种种凶恶的样子，相由心生，自然就影响了我的相貌。既然如此，我也可以把职业改变一下。”从此以后，舍利弗的朋友不再雕刻夜叉鬼类，改而雕刻菩萨像。

又过了一段时间，他和舍利弗在路上相遇。舍利弗一看，说：“你最近做了什么事，怎么变得庄严祥和了？”朋友说：“我过去因为雕刻罗刹鬼类，所以呈现凶恶的样子；现在我改雕刻菩萨像，相随心转，当然就有不同的相貌呈现。”

起心

我们面对任何的人事物无不起心动念，每当自己面临众多念头时，就要提醒自己要提起善念。只要善念发挥作用，必然可以转识成智。所以，在生活中，我们要时时告诫自己：“以信心渡过洪水，以警觉渡过大海，以精力克服痛苦，以智慧净化自身”。能够如此，就能让自己不轻易地受到任何起心动念的影响与改变，如实掌控起心动念。

再分享故事：净业和尚是石照县文氏的儿子，年少时曾为屠夫。有一天，正要屠宰一只母羊，那只羊刚哺乳的两只羔羊，竟衔住刀子，跪伏在门口，像是要为母乞命。他看到羔羊的举动，非常感叹，于是弃家为僧，参访佛门宗匠，一日忽然大悟，洞彻心源，而作了“不隔一条线”这首偈。他昔日身为屠夫，还是罗刹心肠；如今放下屠刀，便成菩萨面容。罗刹心与菩萨，原来相即不离啊！

磨减

我们若是善念增一分，恶念便减一分，因此，我们每天的言行造作，就会影响命运的增减。人生的善恶报应，有时间长短的区分，有现报、來生报、后世报，但都一定会受报的。

现实生活中，恶人像磨刀石，表面上看不出损伤，实则日日有磨减﹔善人如芝兰草，平时虽然不会感觉到特别，但闻得出芬芳馨香。我们不要以为做恶事没有人知道，其实天知、地知、因果知，自己的良心也知道；做了善事，也不必灰心没有好报，你看田园里的花草不见增长，但一点一点的，终有一天它会满园缤纷灿烂。