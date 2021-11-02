90年代童花头清纯的书卷气还是飘逸白色长袍的妩媚，这首歌需要的语境就是乐观、甜蜜，无论如何都好的真心喜欢。

都想不起来上次去听音乐会是什么时候，偶然机会踏进了一场独唱音乐会。没想到在金沙，没想到是陈洁仪。

尽管每日飙升的疫情数字不忍直视，金沙剧院依然井然有序，保持社交距离，为洁仪主办连续三天的音乐会，真是封闭日子里温柔与沉醉的共存模样。虽然大家都戴着口罩不敢肆意欢呼，虽然熟人偶遇也相敬如宾地点头示意，虽然舞台上的洁仪表演有自己的紧箍咒，不能像过去那样激动地唱着走进观众，握个手合个影，台上划线不能越界，不过能有这样的舞台，音乐和时光便已知足，难怪音乐会的名字叫《最完美的距离》，于是一切关于人和人的接触，现场表演的体会和感觉都回来了。

音乐和香气都有一个巨大神秘的功能就是看不到摸不着，但是她能瞬间点燃记忆，穿越时光，让你回忆起那个你愿意或不愿意跟别人分享的片段。你在纽约冬天买过的香水可能会瞬间带你回到那一年的圣诞，那个记忆不可泯灭，因为你曾经那么期待和某人见面，然后一起看一场百老汇，那个人和那些事都悄然离去，不变的是香水的味道记录下你永远的青春萌动；而音乐呢，她更记录了你的成长，有意思的是过去听和现在听会不同。哪怕是同一首歌，哪怕是同一个歌者，哪怕是同一个听者，演绎不同，经历事情不同，感受就此层层叠叠。

洁仪出道时代无论是《心痛》《担心》《喜欢你》都会带我回到初来新加坡的日子，彼时洁仪穿梭在港台，偶尔回到新加坡，为新专辑宣传，我总记得她特别爱穿白衬衫上节目接受访问，而她异于一般女生浑厚性感的女中音，无论说话还是唱歌都那么好听。现在再回首，1990年代下半期的歌曲无论编曲配乐歌词，都有深深的那个时代的烙印，和21世纪以后有非常大的区别。

无论华语乐团女歌手风起云涌，来了王菲，走了郑秀文，火了SHE又横空出世了孙燕姿，洁仪始终在那里，在她的音乐里在她的音乐剧里，在重新红火起来的大陆综艺节目《我是歌手》里，在岁岁年年国庆庆典的那首经典的《家》里，带着她混合中西的音乐风味，在她时而慵懒时而文艺的首首金曲里荡漾了岁月年华。

直到今天，我依然最喜欢洁仪的那首《喜欢你》，梁文福词曲。我说不好那是一首恋爱着的女人，还是单相思的女人喃喃自语，但是她很嗨，很纯粹，很大胆享受这种爱或被爱的感觉。一首很甜的歌，因为旋律清新自然，因为洁仪浑厚的声音让知性女孩的甜美变得真实自由，甜而不腻。话说回来，那是一个纯粹的年代。现场听20多年后的洁仪再唱此曲，当然不同，嗓音有了一些变化，神态更有很大的改变，她更自在更成熟更潇洒更随遇而安。90年代童花头清纯的书卷气还是飘逸白色长袍的妩媚，这首歌需要的语境就是乐观、甜蜜，无论如何都好的真心喜欢。友情提醒，一般人唱不了这首歌，嗓音清亮甜美会俗，烟熏嗓会垮，嗓子太紧人家会觉得肉麻，而陈洁仪恰如其分，否则这很可能被歌手演绎出一幅傻白甜的模样。

听现场的美妙在于歌手会唱好多别人的名曲，而因为她的独特演绎，有些逾越了原唱，有些完全听上去像首新歌。陈洁仪的嗓音和多年音乐剧的深厚功底，让她对英文歌曲，对难度高的现场音乐完美呈现。张学友的《心如刀割》，张国荣的《追》，在一位女歌手的翻唱下呈现出与众不同的味道。如果李斯特、肖邦在世，听一听全世界有那么多音乐后浪演绎他们的音乐，加入自己的注解会有什么感觉？

外面病毒汹涌，一再刷新我们的认知和防线，而金沙剧场里本地女歌手的音乐会却让我们暂时忘却病毒的困扰，一个晚上回顾了我们共同经历的一个时代，音乐抚平了我们的焦虑惶恐，歌声冲洗了过度的抑郁和平淡，人类本来就是和一切的灾难疾病共存于世，所以还是要心存希望，信心坚定。

感谢洁仪的歌声，在这个病毒肆虐的时节让我们共度了一个春风沉醉的夜晚。