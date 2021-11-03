“坏心可以变成好心…”

星云大师说：分享信息：蝴蝶破茧成蝶，每一次的进阶都伴随着痛苦：从卵孵化成毛毛虫后，并不是坐等时间化蛹休眠，而是每隔一段时间就要脱一层皮，为了让自己的表皮变得更宽松，为化蛹做好准备，而忍受一次次的皮肉分离之苦。而安全进入蝶蛹中，也不意味着就可以轻松地长出翅膀，而是要将自己的附肢和身躯用粘液包裹在一起，再分割成型，长出色彩斑斓的双翅和优雅轻盈的细足。

但新生的躯体和翅膀的软弱无力，如何承载风的力量？它们想要飞翔就须一遍遍的向着天空冲刺，用薄翼抵抗来自四面八方气流的肆虐和随时随地天敌的威胁。而在冲击的过程中，风干自己的翅膀，让它变得更加坚硬，最终冲上高空，展翅飞翔。

过程

大地山河，每天都在蜕变；男女人身，日日也都在蜕变。世界上，举凡语言文字，各种文化、风俗、民情、习惯，无有不在改进、蜕变之中。

世间法，没有不蜕变的。如原子核从它发射一个粒子，同时自身也转化成另一个粒子的过程，这就是物理上的蜕变。螟蛉子从昆虫蜕变而来，蚕宝宝变飞蛾，毛毛虫变蝴蝶，都是一种蜕变。所以，各种动物、昆虫当中，如蛇、蝉都会褪去外壳，都是蜕变。

人生的任何一个过程，都是蜕变。像一个女婴，长大称为小姐，之后成为太太，再成为母亲，最后成为老太婆，可见世事无常，变化多端。世间上没有一成不变的东西。不变，墨守成规，依然故我，别人也帮不了你的忙，故佛陀说：“我如善导，导人善路；汝若不行，过不在导；我如良医，应病与药，汝若不服，咎不在医。”

接受

人会变心，这是人间最悲苦的事。不过，好心可以变成坏心，坏心也可以变成好心；贪嗔痴可以变成戒定慧，戒定慧如果不能增上，继续用功，遇到逆境影响，也会变为贪嗔痴。所以，只要一变，后面的情况就不一样了。

然而，一般人保守或不喜于创新，可当自己的观念或习惯已不合时宜，就要勇于除弊，而不能因循苟且。当应有所为时，我们要当仁不让，所以能接受蜕变是很重要的。

日常生活中，我们能做到的最大蜕变，就是把贪心变成舍心，把瞋心变成慈心，把痴心变成慧心；只要心一蜕变，能够变化气质，则成圣成贤，有何难也。