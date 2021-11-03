有人说歌台一哥王雷登上作家节平台是文学界的耻辱。有人说热门YouTube频道Night Owl Cinematics（简称NOC）创办人之一陈思华闹得沸沸扬扬的家丑新闻无聊透顶。起初我也这么觉得，但友人提醒我，对不熟悉不了解的事情嗤之以鼻，只凭印象就让思维被俘虏，不仅自负，更是与时代脱节。

真是一言惊醒梦中人。“印象俘虏者”，是我根据这个年代流行的英语词汇Influencer音译和字译过来，基本意思是有影响力的网红，以印象俘虏了观众的心。社交媒体上很多所谓网红的贴文都以第一印象或片面印象俘虏读者观众，但实际的内容也许与标题是两回事，深一层细看，不难发现很多这些第一印象都是不完整的。更多时候，真正的内容与你我所知或以为所知的，根本是两回事。

我不认识王雷，也没怎么看过他的卖鱼直播，但说他是歌台一哥应该没人会有异议，说他在疫情期间成功转轴也是事实，但说他是作家，对真正以文字讨生活的人来说，或许就不那么信服了。我什么都不是，没资格自鸣清高批评作家节邀请王雷当嘉宾妥当不妥当，但如果座谈会的内容是歌台文化，座谈的嘉宾除了有钻研歌台文化的学者和文学家，那有个有实在歌台经验的资深歌台歌手参与讨论似乎也合情合理，内容看来还会很扎实。

这，是我从王雷登上作家节平台事件中学习到的，别让先入为主印象俘虏思维，那只会让自己原地踏步，进步不了。当然，王雷称不称得上是作家见仁见智，但一些只出版过一本书，或口述让人笔录者，也都被称作家，有些销量还远远胜过许多得奖作家的文学巨著。看不顺眼不信服的人，需要嗤之以鼻多少次才足够呢？

同样的，在NOC事件之前，我几乎没听说过NOC，也没看过这家网红公司的任何视频。实际上，后来看了之后，我还是无法有任何共鸣，也不明白为何会有那么多追随者。自然而然的，我认为NOC事件有点莫名其妙，没有理由登上各媒体和社交媒体，甚至有点不以为然。但事实是，我一个人不懂、看不懂、不明白，不表示不存在不受欢迎，不代表其他人也不喜欢。

当有那么多商业客户可以花巨资与一家网红公司合作争取浏览量，当有那么多人可以对一件我完全不理解的事件产生那么浓厚的兴趣的时候，必定有理由，也有它存在和生存的原因。我抗拒或许就是因为我无法与之产生联系而以高高在上的借口将之排斥。然而，那可能正意味着我已与时代脱节，再不进修再不与时代接轨，距离鸿沟就会越来越大，那就是年轻人眼中的老古董。

道听途说只凭印象就给一个人或一件事打分，不论是在社交媒体上七嘴八舌人云亦云，还是私底下与志趣相投者高谈阔论，不仅是肤浅的八卦，更是潜意识的自我否定。如果你对不能认同的事情如王雷和NOC事件无法不在乎，甚至被困扰，这份关注的心态或许多少需要调整，因为这深切地反映了印象俘虏对自我进步所带来的阻滞。