“小人因畏惧而服从…”

星云大师说：分享故事：

教授拜访智者，不理解地问：“为什么好多人见到你都要磕头？这是不是有点迷信？我没有拜过任何人，我只拜我自己！”

智者笑着说：“你一定打过篮球吧？”教授说当然打过。智者再问：“打篮球干什么？不打篮球，篮球会难受吗？而且那么多人打一个球，是为了快点把篮打烂吗？”

教授说：“不是，是为了锻炼身体和娱乐。”智者说：“

不用篮球也可以像打篮球一样运动嘛！”

教授说：“那样多没意思，而且旁人还以为你是神经病呢！”

智者说：“你说得真好！篮球只是一个道具，一个锻炼和娱乐的道具。那么，身体需要锻炼，心灵就不需要锻炼吗？”教授说：“心灵是需要锻炼，可怎么锻炼呢？”

智者说：“人在崇拜时，五体投地，表现出谦卑、服从、忏悔、求助、感恩和接受，同时也是将自己的心灵融化，与被崇拜者在心灵上合一与连接。这就是心灵的锻炼。

别人礼拜我，我也只是一个道具，就像一个篮球。只不过我不是真的篮球，是一个心灵篮球。

同样，拜祖宗是为了培养自己的孝心，用心灵承接祖宗累积的能量啊！”

层次

生活中，服从依对象不同，约可分为四种层次：

小人因畏惧而服从：部下要服从长官，儿女要服从父母，这是一般人的认知。但是如果对一个自我意识高涨的人，凡事有他自己的主见，有他自己的看法，长官即使以道理、以职权都不能令他心悦诚服，甚至表面上唯唯诺诺，背地里阴奉阳违，扯人后腿，这时只好针对他个人的权益，让他在利害得失之前知所畏惧。这种内心不服气，因畏惧而勉强服从的人，只能归类为小人之流。 好人因爱护而服从：人与人之间，有的人只要你对他好，平时爱护他、提拔他，他就会因为感谢你的知遇之恩而服从你、尊重你，甚至为你卖命。这种懂得感恩、讲究道德的人，不失为好人一个。 圣人因慈悲而服从：有的人做人正直，不慕荣利，甘于淡泊，平时并无所求，但他喜欢公益，乐善好施，举凡慈悲之行，他都随喜功德，愿意乐助，与人共享所成。这种因慈悲而服从的人，可谓已达圣人之境，因为圣人对于慈悲，必然从善如流，必定服从到底。 智人因真理而服从：有一种人，他不一定在金钱、爱情、权力之前低头，但是在真理的前面，他是绝对的服膺。所谓“惧法朝朝乐，欺公日日忧”，一个人如果懂得服从真理，信仰真理，这个人必定心胸坦荡，必然大有可为。

协调

其实，服从是一种社会秩序的建立，是一种伦理道德的展现，现在的人不讲究服从，经常悖逆犯上，犯上就失去了伦理，就没有道德。所以要建构一个有伦理、有秩序的社会，人人都应该养成服从的性格。

服从虽有各种层次的不同，但一个人如果因畏惧心而服从，还是可以救药；如果因受人爱护，为了感恩而服从，这个也堪造就；如果因为社会的慈善、慈悲而服从，程度更高。然而，现代社会也讲究“协调”，人和人之间，不管是上司和下属，或者是长辈对小辈，沟通、协调、合作乃至最后能心悦诚服的服从，还是应该走的流程。

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