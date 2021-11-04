如果想让海外友人觉得本地美食难以下咽，那么我会为他们奉上罗惹（Rojak），让虾膏挑战不熟悉南洋滋味的味蕾。我会郑重其事地说：这才是最能代表新加坡的美食，马来风光和华人风味齐聚一堂。如果需要进一步解释食材和做法时，应该还能继续把他们吓退三分。油条、豆卜、沙葛、黄梨和豆芽等，并拌以重口味的虾膏，再加上酸柑、火炬姜花、砂糖、辣酱等，这样的叙述听起来一点都不诱人，像是玩家家酒时随意而草率的制作。端上桌子后，罗惹那黑乎乎黏糊糊的样子最考美食网红们的功力，如果你能把罗惹拍得活色生香，就不会被世上任何一道黑暗料理所难倒。

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