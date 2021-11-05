“欲望过度则为害…”

星云大师说：分享故事：上世纪20年代，欧洲上流社会最有名气的人是珠宝大盗阿瑟贝里（Arthur Barry）。他几乎光顾过所有名流的保险箱和收藏室。法网恢恢，贝里纵然再怎么偷技高超，最后还是被捕。

18年后，刑满出狱的贝里独自搬到一个小镇，隐姓埋名过着平静的日子。居民们对他的过去一无所知，都觉得他为人谦虚，是个可敬的绅士。转眼三年过去，偶然间，贝里的真实身份被发现。记者采访旧日的江洋大盗，其中一个问题是：“你可记得当年得手的最贵重的东西是什么？是谁的？”贝里眼中流露出无限悲哀，说：“当然记得，被我偷得最厉害的人叫阿瑟贝里。我偷他的东西是无价之宝，叫光阴。当我想归还赃物时，却发现已经不可能了。”

记者有一段话这么写着：“以贝里的头脑，他的一生本可以很有价值，为社会做出很多贡献。但因为贪婪，大好时光在偷盗和监牢中虚度了。”

悔不当初的贝里最后只说了一句话：“现在我才意识到，我就是花了一辈子抢劫自己的那个人！”

咸水

对于贝里来说，贪欲是因，短暂的物质财富和享受后，恶果显前，过了18年的牢狱生涯和终生懊悔。种如是因，得如是果，这就是报应。

过度的贪欲就像是一杯咸水，其味初尝似比淡水好喝，却只会越喝越渴、越渴越喝，即使后来给整个海洋，也无法消解那心头之渴，这就是过份贪所带来的烦恼。在我们人生的杯子里，如果注满的都是咸水，那我们也就永远品尝不出幸福的甘甜。

生活中我们将面对太多的诱惑，明白自己真正需要的是什么，也明白不需要的是什么，这才是人生的智慧。这样的智慧，就反应在我们的心境里：常常感恩、时时惜福。

利害

当人不能驾御自己，不能控制自己，老是让心随着外境的好坏飘忽不定，这是很可怕的。尤其，在诱惑与罪恶之前，更要能节制欲望，那么就可以“过于胜他人”。这样的胜利才是最难得的，从克己中去胜过别人。

每一天，我们懂得自我反省、要求和克制，就有自我节制的能力。比方说，在社会上工作，一个月赚多少钱，不必去跟人家比较，只要生活够用就好。倘若赚的钱不多，节制一点少用一些，日子一样可以过得自在。欲望适度为利，欲望过度则为害，我们的拿捏，就是不让欲望的潮水冲开理智的大坝，只有这样，才能少流悔恨的泪水。