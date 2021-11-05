梁海彬：最温柔的对抗

老师们从前在课上教了什么，老实说那么多年以后，我几乎全都忘光了，真是没办法的事。

日子拉长，记忆日渐模糊，唯一具体的反而是身心感受。例如哪位老师曾让我感动莫名，哪位老师曾让我心灰意冷，一旦想起，当年的感受依然鲜明，真是令人惊讶。我不是记仇吧（真的不是吧），只是大脑和身体必然有着不一样的记忆方式。话语一旦落在大脑表层，日久就会被岁月的浪潮冲散；情感不知为何偏偏刻骨且铭心，深深烙印在身体各处，于是一翻出来，必然以洪水倾泻的姿态让人措手不及，不由自主。所以千万不可随意玩弄他人的情感，更不可轻易撩起别人的回忆。你若没有收拾巨浪的手段，最后只有祸害无穷。