梁海彬：最温柔的对抗 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁海彬 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM （图/pixabay） 字体大小: 小 中 大 老师们从前在课上教了什么，老实说那么多年以后，我几乎全都忘光了，真是没办法的事。日子拉长，记忆日渐模糊，唯一具体的反而是身心感受。例如哪位老师曾让我感动莫名，哪位老师曾让我心灰意冷，一旦想起，当年的感受依然鲜明，真是令人惊讶。我不是记仇吧（真的不是吧），只是大脑和身体必然有着不一样的记忆方式。话语一旦落在大脑表层，日久就会被岁月的浪潮冲散；情感不知为何偏偏刻骨且铭心，深深烙印在身体各处，于是一翻出来，必然以洪水倾泻的姿态让人措手不及，不由自主。所以千万不可随意玩弄他人的情感，更不可轻易撩起别人的回忆。你若没有收拾巨浪的手段，最后只有祸害无穷。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 房间絮语 四方八面 深夜好读 点智慧：节欲 张海清：说谎与诚信