“迷、悟看似两个，但在圣者眼中是不二的…”

星云大师说：分享故事：疫情期间中年人每天都很烦恼，于是去求教智者。智者跟他说：“我有四张纸条给你，明天早上你起床后先拆开第一张，吃完早饭以后拆第二张，上班后拆第三张，黄昏下班后再拆第四张。”

第二天，中年人把第一张纸条打开，上面写着：“到公园去。”中年人到了公园沉浸在空气清新、鸟语花香的大自然，立刻忘记烦恼，直说：“真是令人心旷神怡，舒服极了！为什么过去我都不晓得，每天窝在家里烦恼呢？”

中年人从公园回家，吃完早饭，再打开第二张纸条，纸条上写着：“记得微笑！”他平日严肃，以至于太太儿女也都板着面孔。看了这张纸条后，他开始学习对人微笑，家里的气氛很快变得欢喜、和乐。

等到上班以后，中年人又打开第三张纸条，上面写着：“懂得赞美。”他立刻对下属说：“你工作有进步啊！”逢这个人也赞美，逢那个人也赞美，顿时，他的部门一片欢乐。

下班后，中年人打开最后一张字条，上面写着：“到海边去。”下面并附一行小字：记住，到了海边，要把烦恼写在沙滩上。中年人照着字条所说前往海边，并且在沙滩上写下“烦恼”。字才写完海浪一扑，瞬间“烦恼”统统不见了。这时候，他领悟到：原来烦恼无性，只要会处理，一切了无痕迹。

智愚

不二法门，其实比起转换心境又多了深层道理；在佛教看来，迷、悟看似两个，但在圣者眼中是不二的；智、愚看似两个，但是在圣者眼中是不二的；凡夫、圣者看似两个，其实是一体的。不轻视他人、修尊重行的常不轻菩萨说过：“我不敢轻视汝等，汝等皆当作佛。”在他看来，佛祖是已成道的佛，一般人都是未成道的佛，

一个是“已”、一个是“未”，但都是佛。世间上，你说我不好，我说你不是，只要懂得“不二”，对于很多矛盾，就能把它统一起来；对于很多差別的现象，也能把它融和。我们若是要凭自己的认知，硬要把事情分开，相对的麻烦就多了，烦恼也就多了。

社会上，你打倒我，我打倒你；你说我坏，我说你坏；你不容许我，我不容许你，这种同归于尽的心理，会让大家统统没有办法，只有不二法门才能让大家有办法。

顿渐

唐朝六祖惠能大师的禅门特色是“顿超法门”，神秀大师的禅门特色是“渐修法门”，这是禅宗史上著名的“南顿北渐”思想，但后世人为此却论战不已，是顿好，还是渐好？其实，顿中有渐，渐中有顿，顿渐也是不二的。等于砍树，有的人斧头一砍，树就倒下；也有的人，砍了好几次，树才倒下来。无论是顿或渐，悟才是目标，我们只要在悟上着眼就好，何必在顿、渐上计较？

佛法讲烦恼即菩提，理上是不二的。例如，原本酸涩的黄梨、柿子，经过和风吹拂，阳光照耀，就能成熟而变成滋味甜美的水果，可见酸即是甜，甜离不开酸，这是出世法。

出世法看人世间，从理上来解悟，但是在还没有觉悟时，不可以在理上废事。我们可以用理来解事，可以因事而明理，能够理事圆融，那才是真正的不二。