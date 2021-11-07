“世间万物的价值，不只取决于表面…”

星云大师说：分享信息：美国辉瑞与莫德纳药厂开发出的冠病疫苗在防疫上发挥作用，特别的是，这两支疫苗的关键原料，来自日本传承近400年的老牌酱油厂山佐酱油。

日本读卖新闻报道，总公司位于千叶县铫子市的山佐酱油创业于1645年，为辉瑞与莫德纳提供信使核糖核酸（mRNA）疫苗的关键成分是假尿苷（pseudouridine）。报道指出，mRNA疫苗在进入人体后，因免疫反应会引起发炎，导致难以应用；研究mRNA技术的匈牙利裔美籍生技科学家卡林柯（Katalin Kariko），想到将构成mRNA的物质之一尿核苷（Uridine）替换为假尿苷，使人体的免疫系统不会将mRNA判定为异物，疫苗得以更容易在人体内发挥作用。

制作酱油将近400年的山佐酱油，为了研究与制造鲜味成分，1970年代起开始跨足医药品领域，从1980年代起向国外输出假尿苷。过去因为假尿苷仅用于学术研究，输出量很少，但疫情使得假尿苷需求量大增，输出量爆增数十倍以上。

有用

所谓 “一花一世界，一叶一如来”，我们从一朵花中就可以看到三千大千世界。天生万物，皆有所用，大至广宇，小至微尘，大用小用，贵在其用。大自然，一以言之就是“道”，如云在青天，卷舒自如；如水在瓶中，恬静澄澈。世间事也是一样，一些事看起来匪夷所思，就如酱油和疫苗，听起来风马牛不相及，但最后却也合乎自然、水到渠成，变成了能够拯救人类的产物。具足智慧的人，都知道我们在生活中必须时时尊重一切生物及其良能，因为“大地万物皆有用”。

相关

佛教认为宇宙世间一切万物，都是地、水、火、风“四大”元素组合而成。我们的身体也是靠四大和合来维持生命。同样的，对于我们生存的地球，我们也应该关心它的地水火风四大是否调和。因为不管大宇宙的地球，或小宇宙的身体，如果四大不调，就很麻烦。

地球是我们的大地，大地是我们的母亲，能让万物生存、成长。我们为什么要重视环保、爱护大地呢？因为世间的一切都和我们息息相关啊！自私的人只关心自己，如果也可以改变一下，将爱心稍微扩大，关心家庭、关心社会、关心国家，甚至关心普世的大众与地球。所以，我们谈环保，就应从“心灵”做起，心灵健全，有慈悲的环保意识，了解万物在整个自然界都有其价值，不可随意破坏、践踏，那么我们的世界就将变得更加美好。