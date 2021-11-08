“恼己恼他的观念，就是同归于尽的心态…”

星云大师说：分享故事：小城的西端住着有名的法官李某；城的东端住着有名的律师张某。他们是冤家对头。两人向来都是针锋相对，谁也不会让步。时间一长，工作上的冲突逐渐演变成个人恩怨，最后竟成了不能相容的仇敌。

有一天，一艘商船从城外路过。船上传出这样一个消息，说他们在一个孤岛上，发现一种新的树木，如果用它来做棺材，尸体永不腐烂，而且面色红润；如果把它做成药材给病人服用，能够重症从轻。

李某和张某听到消息，深怕让对方抢了先机，于是赶往码头，准备出海去买这种树。结果两人几乎同时刻赶到码头，仇人相见分外眼红，他们说什么也不肯坐在一条船上，两人便坐在码头上打起心理战，盼望着把对方耗走。

就这样，从日出等到日落，两个人都不肯离开码头。而且都吩咐仆人回家取来吃穿用的，准备在夜里继续开战。两人相持一个晚上，眼看着码头上出海的船只愈来愈少，最后只剩下一只小船还未出海，两人对望了一眼，无奈地登上这只小船。

李某坐在船尾，张某坐在船头，他们谁也不理谁。小船起航向小岛驶去。小船行驶到第三天，海上起了大风暴，狂风裹着巨浪向小船袭来。这时，李某问船尾的水手，船的哪一头先沉，水手告诉他，船头先沉。李某高兴地说：“我的命果然比较尊贵，能够看到仇人比我先死！”

而此刻，张某也问另一名水手，船的哪一头先沉？水手回答说，是船尾。张某兴奋地说：“他先死将是我这一生最无憾的结局。”过不了多久，一个巨浪打来，小船翻了过来，两人都葬身海底。

嗔恨

李某和张某终其一生，都被瞋恨心牵着鼻子走，嗔恨心令他们失去理智，这是因嗔成痴的悲剧。在生活中，一般人不时都会有起嗔恨心的情况，恨不得对方没有好下场，这时，我们可以反问自己：别人如何真的那么重要吗？值得把自己的一生消耗在瞋恨中吗？

人的嗔恨之心，破坏力、危害性严重，所以经上说：“一念嗔心起，百万障门开”，这一念嗔心起了，我们的整个身心就惑乱起来，当下这个身心就发生病变，就烦燥不安，苦得不得了。看世间杀人、放火、报复、抢劫和偷盗，种种危害都是嗔恨心的力量和作用，有的人无明不明白个中道理，但有的人是明白的，却又深陷其中，无法自拔。

修习

作为凡人，我们须先承认一点：生存在是非人间，因违逆之境而动怒、起嗔恨心在所难免，重点在于，如何不被嗔怒之火烧灼，而毁坏理智与慧命，这是每个人须用功修习的地方。

我们可以时时告诫自己：要把心里的空间留出来，不要让怨气塞得满当；牢骚满腹容易气粗肠断，怒气冲天就会心痛肝伤。

宽容是用别人的成绩来激励自己。路，不通时，选择拐弯，心，不快时，选择看淡；情，渐远时，选择随意。有些事，挺一挺，就过去了；有些苦，笑一笑，就冰释了。