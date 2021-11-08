山外山

他走开很多次。他回来过很多次。

后来。他决定要走远一些。

他希望她犹若一座圣殿。就算经历岁月与炮火——百年以前那位不知名的玻璃艺术家精心创造制作的彩色玻璃花窗，已经呈现裂痕且破了一角——她依然伫立，骄傲美丽而圣洁。

他不是习惯阅读或者使用文字表达自己的人。这样子描述一个女人的话语，他说不出口，也无法写在纸上。

但是他心里保有一座圣殿的影子。小时候懵懵懂懂，长大了竟然越来越清晰。

懵懵懂懂的时候，圣殿隐藏在紫蓝色云雾背后。偶尔在月光下，他看到她高耸塔尖的尖尖角；偶尔在夕阳里，他看到彩色玻璃花窗那边反射过来的七彩光芒，照耀在他脸上，让他禁不住眯起双眼；他从草丛里拨弄的小蜘蛛身上，或者一群男孩子伙伴们的喧哗中，抬起头来企图注视她。

少年的时候，他曾经不由自主地绕着她转。一圈又一圈。

他想要弄清楚她的样子，她真实的样子，还有在他心里，她的样子。

但是他从来没有办法真正靠近那一座圣殿，或者踏进她的殿堂。是因为她周围环绕着护城河吗？是因为他手里没有过河的工具吗？是因为他不是上帝指派的英俊王子？是因为他手里少了一把钥匙？

他想象殿堂里的情境。彩色玻璃处透进来光影，清晨的空气里尘埃飘扬，那是一种浪漫吗？雷阵雨时划过天空的闪电，让一幅幅玻璃上的映像，这一秒辉煌立体地亮起来，下一秒在轰隆隆雷声里灭下去，那是一场为他设计的表演吗？瞬间，他又被他想象的黑暗包围。无边无际。

那些彩色玻璃在诉说什么故事？那些故事里，可有他的身影？

他走开很多次。他回来过很多次。

后来。他决定要走远一些。

有时候，他感觉自己是一只大雁。翅膀硬了，就要飞走。远方，或许有他可落脚栖息的地方。或许，会有另外一座圣殿，等待他降临。在那里，他会是王子。

他化身大雁，挥动羽翼，飞走的那一天，圣殿正张灯结彩着。

他不忍多看。只能望向远方。出发。

没有什么地方可以留得住他，没有什么回忆可以牵绕他心头。他这样想着、坚信着、活着。一股傲气油然而生。

作为一只骄傲孤独而自由自在的大雁，他跟随他身体里上帝之手写下的密码，做着那些充满他的时间、用尽他精力的事情。有时候，他感觉自己身不由己，他说：我是行尸走肉。

在属于他的天空里，他似乎更靠近月光，更接近太阳，还有那些曾经笼罩圣殿的、划过天际的闪电，轰隆隆的雷声……只是他的想象吗？还是，他们曾经一起并肩看过那样的风景？

他善于躲避猎人的猎枪，玩弄他们视网膜被触动以及扳动机枪之间的反应的千分之一秒。他善于在迷雾中、浓得拨不开的聚雨云里，找到前进的方向。

他是一只雁。他说：他已经忘记他曾经在一片草地边的薰风中欣赏她高耸塔尖的尖尖角；他说：他已经不在乎夕阳里闪动的七彩光芒。

但是，他没有找到另一座圣殿。却在一条明晃晃的小溪流里读到了圣殿的消息。读到了过去的讯息。

他以为自己已经忘记了回家的路。没有想到，那是一条沿着小溪流的路罢了。

他不记得圣殿前方有一条溪流。

他回来的时候。圣殿还是那样骄傲美丽而圣洁。花窗的玻璃破了一角，已经呈现裂痕。

但他已经不是当年那个不知所措的少年。他不再只能绕着她转着徒劳的圈子。他不仅有了过河的工具，还拥有了弥补一切瑕疵的能力。

他站在殿堂里，大声说：这就是我要的样子。这就是我想象中的样子。你看，白天，阳光从花窗的那一角照射进来；夜晚，我们从那缝隙里看得到夜空中一点一点的星光。

“我不再需要你来指派我，我不再需要你给的钥匙！”他对造物主宣布。

抑或是，你终于成为了可以被指派的人，可以被交托钥匙的人呢？他听到祂的声音在千山万水与殿堂里回应着。而她，才终于成了你要的圣殿的样子？

他踏出殿堂，看到那个女人在明晃晃的水边，温柔地唱着歌。

他叫她的名字。她转过来，看着他。她的眼睛里映着月光、晨雾、细雨。

他知道：他回家了。