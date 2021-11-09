“只懂得分别而不分辨…”

星云大师说：分享故事：信徒向禅师请教，要怎么才能够发现事件的本质，而不是现象。禅师就对他说了一个故事：两个年轻人结伴而行，他们在路上看到大象的足迹，一位就对另一位说：“这是一头母象，怀了小象，母象的右眼是瞎的；象背上骑着一位妇女，这位妇女也怀孕了。”之后，这人又接着说：“我是用头脑思考知道的，你要是不信，我们一同到前面看看。”两个人赶紧向前，找到了那头大象，果然就如同年轻人所说的一样。没过多久，母象生了小象，妇人也生了女婴。

年轻人的同伴不明白，心想：“我们两人同行，他一看到大象的足迹，就能看出许多问题，我却一点也辨别不出，这是为什么呢？”于是这人就问年轻人：“你是如何辨别大象足迹的呢？”年轻人答：“我只不过将老师教我们的方法运用到实际中罢了。我看到大象小便的地方，就知道它怀着小象；看见道路左边没有任何倒伏，而右边却相反，就知道此象右眼必是瞎的；又知道象歇息之处有小便，便知道象背上骑了人，看见此人右腿足迹深，就知道此人是怀孕的。”

禅师说完故事后，对信徒说：“要发现事件的本质，而不仅仅是表面现象，就需要将所学的知识、方法运用到实际生活当中，进行细致的观察和判断，才能够避免得出片面的结论。”

圆满

其实，当我们能够理解表象背后的故事时，我们会发现，在很多事件面前，情绪拿掉之后就产生方法，就不会片面的看待事情，就能看到彼此的现在与未来而不落入偏见，这样，也就不容易造成执着的苦恼。

然而，在生活中，一般人都会有流于表象的时候，我们能做的，就是不时提醒自己，尤其是要做出重要决定之前，不要太早下定论，多花些时间看看并做出分析，尽量达到处事较为圆满。

反应

其实，对于事物的表象，我们的第一个感知就是反应，例如身体反应和心理反应等。事情发生了，我们的感觉是什么？柔软、粗暴、冷淡、舒服等，进而产生欢喜与不欢喜的心理。

我们的精神反应，如果是好的，就会精神抖擞、奋发图强；不好的反应，则怅怅不快、萎靡不振。然而，如果我们懂得分辨，并去尝试探索事物表象的真相时，我们就会知道，第一个感知往往是不正确的，也就是说，我们很多时候的喜悦和苦恼，很可能都是不对的。所以，最好的做法是，能够做到不带有偏见的反应适中，在人情上当别人欢喜时应该跟着一起欢喜，当应该赞美别人时应该随喜赞美，这就是懂得人情世故，这也是与人相处最得体的反应。