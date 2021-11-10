“生命中任何阶段的精彩，都由每一天串联…”

星云大师说：分享故事：电台针对一个话题征求听众的意见：生命中的哪个阶段最宝贵？11岁的小女孩说：“婴儿时期，因为可以让父母抱着走，可以充分体验父母的关爱。”

一个少女说：“17、8岁最好，因为想去哪里就去哪里，还可以谈恋爱。”

中年男子说：“我想念20多岁的自己，那是精力最充沛的时候，现在我48岁了，越来越感觉自己力不从心，一到晚上就昏昏欲睡。”

另一位长者却说：“65岁退休年龄最好，操劳一辈子的心，终于可以放下了。”

最后接受访问的一位老太太说：“其实生命中的每一天都阳光灿烂，只是人们不知道去珍惜啊！”

禅坐

我们的每一天，可以坚持做四件事：

一、禅坐五分钟：在忙碌、动荡的工作之余，应给自己一点静虑的时间，化焦虑烦躁为平静安适；有了清醒的头脑，待人处事更能得心应手。调心最简便的方式，不外禅坐。禅坐是一种心地功夫，什么时间都可以坐，经常训练禅坐，久而久之，心性也会变得更柔软，甚至体会到三千大千世界就在一心之中。

二、运动五千步：有的人常常借口没有时间运动，长此以往，体力就会随着年龄的增长而减少。步行，虽然是一种非常简单、不费力的运动，但是医学证明，走路确实可以改善健康的状况，而且走路不受空间的限制，大家可以多步行。每天行走五千步，就能活得健康而长久。

三、善事做一些：人之所以能够生存，是众人给予的因缘，好比穿衣，不经工厂制作哪里有得穿？没有人种稻，如何有饭吃？因此，每个人应当以感恩心来回馈社会。有需要协助的地方，就伸出援手；有能力做的事情，则直下承担。西谚说：“一斤之善行，胜于十斤学问”，善行是学问的实践，更甚于知识的累积。

四、三餐要节俭：饮食方面，吃得健康最重要，什么山珍海味、满汉全席，只是多花钱罢了。有些人为了贪欲，三餐要求美食、佳肴，想一想，世间上还有许多人三餐不继，我们怎能为了吃而挥霍无度呢？

起因

疫情间，许多人的每一天，常常会毫无缘由地产生不平衡和不安全感，茫茫然不知道何去何从，这是恐惧和焦虑，是人类面对灾难的一种表现，并不是不正常的。只是，我们要懂得去处理恐惧和焦虑，明白到这些的起因，多半是自信心不足，也就是因为不了解自己的条件、能力、位置和立场，所以对于未来充满不安的心理。

何不告诉自己，安定自己就从过好每一天开始，因为恐惧于事无补，而且还会令人疑神疑鬼，这样一来，日子就更难过了。

我们要让自己的身心经常与善法相应，让心灵得到提升才最重要，因为，不管外境如何，我们只有在内心的世界里才可能有日日是好日的体验。