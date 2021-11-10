阿果：也许是自讨苦吃

小孩的玩具玩腻了就不要了，成人的感情变质了就分离了，原来喜爱中必有厌恶，甜蜜中必有酸楚。

新邻居是印度人，上周屠妖节他们特地送来一小盒的节日小吃，脆脆香香的印度饼干。原本挺忌讳煎炸食品，吃多了怕上火。然面粉混合香料制成的印度小吃，咸香略带辛辣的口味让人欲罢不能，饭后一片接一片，不想一口气就整盒吃光了。

说实在，当初前来看房屋，本还有点顾虑，担心生活习性的差异会引起邻里间不便或摩擦，都是自己想多了。现在每逢周末，我倒是期待邻居烹煮咖喱的香气，那味道真是神奇，虽同为咖喱，因香料配方有别，每回香味都有所不同。尝不到，得以闻一闻咖喱辛香也是挺满足的。

这咖喱香总会让我想起父亲烹煮的海南咖喱鸡。我独爱咖喱汤汁中，焖煮得口感绵密的马铃薯块，甚至在我观念里，没有马铃薯的咖喱都不算咖喱。这年头，还会在住家花大半天时间，烹煮多道工序的一餐，这样的人家已不多见。邻居周末烹煮的咖喱，飘来的除了扑鼻的辛香，更有一缕暖暖家的烟火气。

这倒是有趣，无色无形难以捉摸的咖喱香反而实在，我们任何想太多的起心动念，则是无比虚妄。当初找房屋经纪，心中多少已有份清单，想要的不想要的种种条件，总以为必定存在量身打造一般的房子。

然所有的一切，都是确切住下来后，慢慢适应的。住进来之前，任何的想定，好的或不好的，其实都只是多想。

人最大的毛病，就是脑袋如多动儿难以管控，老是窜来窜去想太多。每一天醒来，都是满脑子的想要想不要。还没得到时，满心渴望着想要；当真的要到了，或许心念一转，又开始想不要了。这样的矛盾，周而复始，我们都在这团剪不断理还乱的漩涡中，乐此不疲地要与不要着。

但问题是，我们到底要的是什么？所有的要，我们起心动念时，幻想的都是得到了将如何的美好欢愉满足。这算不算是自我催眠的一种骗局？吊诡的是，一旦存在了“想要”，必然就衍生出“不要”。或许，要是一种让人亢奋的烦恼；不要则是让人焦虑的苦恼。

不知朋友们共递呈过几回的辞职信？还记得十多年前，为了能顺利转换跑道，自费进修本地大学的翻译课程，其中一个学期得到广州某大学学习。当时刚好应聘的新工作安排面试，我二话不说订了机票飞回国，隔天面试后又立即飞回广州继续上课。这是“想要”所驱使的行动力，后来几经辗转加入了那家新机构，我努力付出要到了新工作，而几年之后则递了辞职信，又不想要那份工作了。

我们要这个要那个，我们如果要的都是自己真正渴望的，为何最后又会不要了呢？

也许，一切我们最终会选择不要的，从来都不是我们真正需要的，无论当初曾经多么努力且积极地去争取去追求。我们耗几年的时间去不要曾经想要的事物，想想是不是很荒谬？几年再加上几年又几年，不知不觉就是这一生了。

秦始皇要到了天下，却要不得长生不老，若要到了长生不老，会不会就希望不要无休无止地活着？

小孩的玩具玩腻了就不要了，成人的感情变质了就分离了，原来喜爱中必有厌恶，甜蜜中必有酸楚。不要，本就也是一种要，想要“不要”。若上苍怜悯，施舍我们如愿得到了一切想要的，那又如何？有缺憾，才是人生。

屠妖节又称排灯节、万灯节、光明节，我们都渴望黑夜中有一盏明灯指引方向。我们到底要的是什么？

也许是自讨苦吃。