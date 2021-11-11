点智慧：多一分少一分

“平时做人处事，可少一分冲动…”

星云大师说：分享故事：春秋战国时中山国国君招待群臣吃羊肉汤，却没有给司马子期（大夫，君主之顾问）吃，司马子期受到群臣嘲笑而觉得丢面子，于是满怀怨恨地逃到楚国，说服楚国攻打中山君。

中山君兵败而逃，最后只剩下两个随从，当问他们为何这样忠心时，两人说：“我父亲有一次饿得快要死了，大王您路过看见，给了他饭吃而救活了他。他临终时嘱咐我们要以死来报答你，我们才冒死跟从保护你的。”

中山君感慨万千地说：“我因为一碗羊肉汤而亡了国；因为一碗饭而得到两个忠勇的义士啊！”

服务

生活中可学习什么？四点参考：

理性多一分，冲动少一分：平时做人处事，增加一点理性，就会少一分冲动，少感情用事，就不会误事。感情冲动、瞋心暴怒，容易使小过变成大祸，即使有理，也会变为无理。因此，忍一时诟辱，能灭一时戾气，不逞匹夫之勇，就不会因一时冲动造成遗憾。 公义多一分，特权少一分：有些人会以特权达到自己的利益，这样的行为使人心中长养傲慢，让人厌恶。在人群中，个人的行事应该低调，对大众的需求、大众的诉愿，则要多争取公义公理，公理公义伸张了，特权就减少。 服务多一分，自私少一分：人与人的关系平等，与人相处，如果都只想到自己，别人也会和你计较长短，相处起来容易有磨擦。假如你与人往来，真诚对待，给人多一点奉献，多一分帮助，多一些的服务，必定少一分自私，朋友必定欢喜和你交往。 慈悲多一分，瞋恚少一分：有的人遇到一点不如意就发脾气，讲话到处得罪和伤害人，一句赞美的话都不肯讲，其实，吃亏最大的是自己。假如在人际相处上，我多一分慈悲和爱心给你，多一点善缘，少一分瞋恚，不要给你难堪，不要给你为难，彼此都会退一步想，留个将来见面相处的机会，这样，空间反而宽广。

煮菜

生活上的修行，是一分一分进步的。经上说：“有受一分戒，名一分菩萨，乃至二分、三分、四分，十分，名具足受戒。”累积一分的修行，去除一分的习气，就会减少一分的烦恼，渐渐而成就十分德行。

这就犹如我们煮菜，多撒一点盐太咸，放不够又没味道，适量最美味；煮饭，水加多了太烂，水放少了太硬；刚好的水，就会煮出香喷喷的饭。

一分的修行也是一样，比方说话，多说一分，人家嫌啰嗦讨厌；少说一分，人家说你诚意不够；说得好，就会说到人的心坎里去。所以无论什么，都要适中。

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