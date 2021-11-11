余云：美洲红鹮与蝴蝶梦

独自住在“荒野”中孵育蝴蝶的女子，真像是从阿特伍德小说里走出来的人物。

玛格丽特·阿特伍德短篇小说集《蓝胡子的蛋》里，有一篇好看的《美洲红鹮》。小说讲述感情已很疲惫的克莉丝汀和唐，带着小女儿去特立尼达岛旅行，和各色游客坐了一条老朽的船进入红树林沼泽看鸟。黄昏，“真的有鸟儿出现了，在发红的光线里飞过，开始就一只，接着四五只一群，如此鲜艳，如此光芒四射，像画出来的火焰。它们在树中间停住，嘶哑地叫着。只有叫声才显出它们是真的鸟儿。”

“唐拉住克莉丝汀的手，他有一段时间没这么干过了……”特立尼达国鸟的稀世景象，点燃了这对中年夫妻间沉寂多时的爱意。

真有意思，为什么阿特伍德选择让美洲红鹮在小说里担任此等角色，只因这种“世界最红鸟儿”太名贵，是最濒危的鸟类之一？

实际上，阿特伍德自己也曾问过一连串的为什么：为什么契诃夫的剧本被称作《海鸥》而非《海蛤蝓》？为什么叶芝如此热衷于天鹅和老鹰，而不是有趣的蜈蚣或蜗牛？为什么挂在老水手脖子上的是一只死信天翁，而不是死蚌之类的玩意儿？

自问自答，在2010年发表的文章《行动起来，保护鸟类》里，她以自己特有的语言歌颂鸟赞美鸟，并说因为父母是自然保护主义者和博物学家，她“一直生活在鸟的世界”，而“羽毛相同的鸟总飞成一群，所以我最终和另一位对鸟感兴趣的人走到了一起”。她的挚爱格雷姆·吉布森，是2003年创立的皮利岛鸟类观测站主席，2006年，两人更成为国际鸟类联盟珍鸟俱乐部联合荣誉主席。

不记得有哪个作家与鸟类的关系如此紧密，从诗歌到小说，从早年的《圆圈游戏》到2016年的《猫鸟天使》，阿特伍德作品里的鸟意象不胜枚举。而这些，仅仅是一个庞大文学世界的微小局部。

是的，一个深刻主题贯穿她的创作。回到多伦多后读了中国学者袁霞的专著《生态批评视野中的玛格丽特·阿特伍德》，该书将“自然主题：保护生态环境”，列为阿特伍德文学创作的四大主题之一。

那天在皮利岛，蛮偶然的，我们走进了一栋与阿特伍德无关又似乎有关的房子。

镇中心有一排简易仓库，尽头是个连窗户都没有的临时小店，售卖有皮利岛字样的T恤。简短交谈得知，年轻店主夫妇，丈夫来自湖对岸的温莎，妻子则在岛上长大。随意问了声还有哪里可逛，温莎男说，有个“蝴蝶花园”不错。

车子开了十几分钟见到一栋灰绿色木制平房，门前有片花草稀疏毫不起眼的园地。正疑心是否走错地方，一个三十多岁戴蝴蝶图案口罩，发色淡金的女子出现在阳台，说她叫Sharon，这里接待参观，家庭收费50加元。

在外边稍走一会她就带我们进了屋内，原来“蝴蝶花园”的重点是蝴蝶，真正的“花园”在她家里。

客厅连着简易厨房，灶台旁是咬了半截的黄瓜。餐桌上柜子上，到处有透明的塑胶罐和黑纱网盒，接下来的一个半小时十分梦幻，Sharon轻柔的手指将罐盒里的蝴蝶一只只引出，伸到面前让大家细看，讲解一番后又娴熟地送回。有的蝶刚从蛹里破茧而出，Sharon让我们静观蝶翅在几秒钟里的微妙变化。她的手指仿佛花枝，花纹精美的蓝色、金黄色蝴蝶就长在那手指上。

Sharon也来自温莎，原本开了家礼品屋谋生，瘟疫阻断了游客，又目赌周围大片绿草地被发展商铺上水泥建楼房，心痛无奈。得知岛上平房的主人急着卖屋，屋价低还帮忙贷款，两个多月前她干脆丢下生意上了岛，做自己喜欢的事。

我们走出来时发现，“蝴蝶花园”虽在路边，四周却杳无人迹。花草丛中正有几只蝴蝶盘旋，Sharon说，那是她刚刚放飞的。

不知道吉布森2019年去世后，阿特伍德还经常上岛吗？她是否晓得岛上多了个蝴蝶花园？独自住在“荒野”中孵育蝴蝶的女子，真像是从她小说里走出来的人物。

天冷了，多伦多家里已开了暖气。冬天湖面会结冰，往返皮利岛的渡轮12月停驶，岛民出入只能坐小飞机了。有些岛民将离开，待春天才返回岛上。

冬天，有些蝴蝶会死亡，有些会聪明地冬眠，有些会迁徙到南方。房内有暖气，蛹和蝶仍可存活繁衍？那么，和我们相约三年后再见的Sharon，会在孤岛般的平房里伴着满屋蝴蝶度过长冬吗？