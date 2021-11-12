疫情一场，把人从街道吹到了网络。从前喧闹的城市由此寂静，网络却拥堵了起来。

如今人手一机，加上演算法的助攻，我们接触到的信息根据我们专属的喜好，眼界却变得越来越狭窄。如果一个人喜欢看八卦，各个平台上的首页无不把世界上各路明星出汁的八卦影片往你眼前推送。就和你的睡意博弈。

虽然我们接收的信息越来越多，看见的却是相反的越来越少。

说到社交媒体，不得不提前些日子在Netflix上有一部蛮火的影片《智能社会：进退两难》（The Social Dilemma），除了解密我们对网路寸步不移的原因，里面一项调查也发现美国人在近几年里政治两级化更是达到20年来的高点，而社交媒体更是脱离不了关系。

放眼东方，只要言语惊动了一点敏感的寒毛，留言区上便可看到一轮口水战。或许是时间多了，还是躲在荧幕背后获得的勇气，我也因为一张奥运梗图收到了来自连样子都想不起的追随者的“问候”。

开始感觉确实有点荣幸和愤怒，但搞笑的成分还是多一点。因为我把他的样子认错成别人了！后来想想，他当初来找麻烦时真是不应该当好人给他的指控开个题目，由他来借题发挥了。

说来也是，自小社会教会了我们如何分“他们”和“我们”，世界上也只有“男人”和“女人”。加上网络上的杂讯满天飞，让人更加坚信和维护那个或许让自己看起来更聪明的那类人。

还是亚洲才子黄明志在影片的那句“会把世界分成两种人的只有一种人，就是怕你知道世界上还有很多种人的人”中肯。

再说，地球是个球体（sphere），看事情的角度不止于利弊正反，而是可以超出360度。站在不同角度思考，还能益智益人，一个不小心还可能开悟超脱了呢。

反正专家也没那么容易当，在人群里当“我们”，还不如把门打开走出一条属于“我”的道路，悠然自在。