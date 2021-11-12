那天光顾一家位于跑马埔路的咖啡厅，付款时店家告知只接受现金或PayNow。我久违地翻开钱包的钞票格，才发现身上只剩下10多块钱，只好掏出手机登录网银付款。

说实话，冠病疫情暴发的近两年来，我已经越来越少以现金付款了。以前每天到报馆上班，会在附近的咖啡店解决午餐和晚餐，因此会确保钱包里至少有50元。但居家办公后，不仅堂食的机会减少，即使偶尔到咖啡店或熟食中心用餐，也发现有越来越多摊位已采用无现金支付。我如今一个月只需要提款一次，常常会忘记钱包里还剩下多少钱。