杨浚鑫：一机在手 订户 来自 / 联合晚报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年11月12日 2:49 PM 疫情暴发后，去到哪儿都得用手机进行SafeEntry登记，没有一机在手，什么都做不了。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 那天光顾一家位于跑马埔路的咖啡厅，付款时店家告知只接受现金或PayNow。我久违地翻开钱包的钞票格，才发现身上只剩下10多块钱，只好掏出手机登录网银付款。说实话，冠病疫情暴发的近两年来，我已经越来越少以现金付款了。以前每天到报馆上班，会在附近的咖啡店解决午餐和晚餐，因此会确保钱包里至少有50元。但居家办公后，不仅堂食的机会减少，即使偶尔到咖啡店或熟食中心用餐，也发现有越来越多摊位已采用无现金支付。我如今一个月只需要提款一次，常常会忘记钱包里还剩下多少钱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 晚餐时间，杨浚鑫，手机 黄少伟：接触西洋歌坛天王天后 点智慧：天鹅慈孝