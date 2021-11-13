“能有感恩心，能美化自己，也美化世间…”

星云大师说：分享故事：天鹅孵出三只小鹅。那年正逢天旱，草木果实都枯萎了，天鹅无法找到食物，眼看着小鹅饥饿痛苦，只好以自己腋下的肉来喂牠的小鹅。当小鹅吃下这肉的时候，心里觉得奇怪，这肉的味道怎么和母亲的气味一样呢？难道是母亲用自己的肉来喂我们吗？越想越难过，三只小鹅再也吃不下去了。

母亲看到孩子不吃，心里更加难过。这件事被天神知道了，天神赞叹说：“为母者，慈悲心，慈恩深，难言喻；惟子孝，世希有，诸佛诫，孝当先。”

这是《六度集经》里一个“天鹅慈孝”的故事，寓意我们可以用感恩心来美化自己。

感恩

人生在世能有几年寿命？对国家能有多少贡献？对社会有什么样奉献？对父母亲又有什么样的报偿？所拥有的一切都是别人所给予、所帮助，难道还不满足，还要埋怨、不满吗？

我们能在社会生存，是依赖大众的力量，我们生活上所需的一切都取之于大众。俗语说：“滴水之恩，涌泉以报。”时下一些青年，奢侈浪费，常常怨天尤人，不满周遭的一切人与事。一般人也往往只想到自己：我的尊严、我的需求、我的快乐、我的幸福；你要关心我、你要尊重我、你要安慰我、你要爱护我，完全是一种自私自利的想法，很少想到：我尊重对方、我能给予对方什么？

我们看那小狗，喂牠东西吃，牠会摇尾巴，会替我们看门；养了一只猫，弄饭给牠吃，牠也会高兴的咪咪叫，连畜生都有感恩之情，更何况我们人呢？如果人人都有感恩的心，这不就是一个美化的人生吗？

本善

其实，我们也应该要感恩让我们帮助的人，因为就是他们让我们学会爱自己的心——使心不起恶念，时时发挥善的功能。有些人付出关怀后，就计较“我是为你而做、为你付出的”，这样心中反而会起烦恼；不知道“帮助别人，受益的是自己”，这叫做“愚福”。

我们每个人都有一份很清净的本性，这也是所谓的“佛性”；人人都有佛性，只不过被社会不良环境所污染；然而，只要我们懂得感恩和付出，心地也会慢慢变得柔软，待人接物也将有质的改变，这无疑就是一个美化自己，以及美化他人，进而慢慢美化世间的过程了。