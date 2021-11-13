电视节目《江湖菜馆》乃市井美食纪录片，每道菜式每位厨师、每个地方都有故事分享，一直以来深受观众支持，中国地大物博，食材奇才遍布大地每一角落，这类草根式的饮食文化节目，素材深广，美不胜收。近年因为疫情困局，闲来筹划最向往品尝的江湖美食名单，并且约定三数好友，一旦通关，马上成行，遍游大江南北，了解各地民风和快要失传的隐世厨艺，再三开拓自身井底蛙般的视野。

相信在江湖食堂节目一旦曝光，食堂客人必然滚滚而来，不少店主一时之间无法应付过来，原有菜式水准起了走样式变化，这样的例子在香港和新加坡的市场，尢为显著。运气好一些的店，因为不同媒介平台广传，受到上市公司青睐，重金收购，从此为了满足金主的投资回报，将货就价，失去开店分享美食的初心，草根食堂渐渐远离大众，摇身变成高不可攀的食府。

疫情之前因公四出奔走，机缘巧合，总会抽空寻觅从未曝光，也不愿意借媒体推荐的隐世食堂。一旦遇上后，必然珍而重之，只与低调简活不张扬不面簿的老友交换情报，免得日后重临光顾时，老店已经变了奏走了样。

移民新加坡数十年，曾经有缘遇上一些隐世埋名的高人，现已金盆洗手，不见踪影。宏茂桥北京爷爷的饺子；锡安路沉默寡言酷大哥的潮州面条；鱼饭排骨茶两位只以眼神交谈的店主，都是不要在平台曝光的厨艺高人。

在台北上班的日子也在花莲和台北市碰上一些有意思的人物，全都拒绝上镜作宣传，烧菜风格别树一帜，两位帅哥厨艺自由奔放，风格风味挥洒自如，食客味蕾都被宠坏了。

当年报业控股优频道与中国合拍电视剧的几年时光，外景途中有缘碰上一家又一家隐世厨艺高手的食堂，善用尽用当地食材，不时不吃，原汁原味，并且价廉物美，不张扬不哗众取宠，默默烧菜与知音食客分享最细致的味道，至今仍然忘不了那些美好的味觉回忆。

疫情期间，香港不少稍有名气的餐饮场所，订座竟然轮候长达数个月之久，曾经有幸受邀出席几次晚宴，印象大部分是名过于实，且消费不低。全球目前疫情变化不定，恐怕还有一段日子不方便出门，于是下定决心，四出港九新界寻找隐世食堂。皇天不负有心人，几个月来稍有斩获，发现不少古早客家广州家常菜食店，隐藏在横街窄巷，而且谢绝曝光广传，厨师选择享受无杂念的烧菜日子，只招待有缘知心人，我也只好配合成为孤独食客，一反过往好东西公诸同好的无私习惯，只身默默品尝隐世美味。