“三世的罪业归于一生…”

星云大师说：分享故事：老和尚有意翻新寺庙，到一处较有钱的乡镇化缘。 化了数天无人捐助。 后来，一个癞疠头的卖烧饼孤儿看不过去，就把往常卖饼储蓄来的钱全部都施给老和尚，因而感动很多人，也都慷慨解囊。

这件事不久，卖烧饼的小孩忽得眼疾而双目失明，不久又落进便坑里淹死了。 此事传开人们都说：“善事功德不能做”、“善恶根本没有报应”。此刻老和尚正端坐寺内，入定中忽见卖烧饼小孩，隐隐而至，跪了下来。

小孩说：“我已死了，求师父作主，把我的尸体捞起来埋了。”老和尚难过地说道：“你对自己的死，感到悲伤吗？ ”小孩说：“不会，因为阎罗王已派人告诉我真相。我过去作了不少罪恶，被判了多世的牛马及肢体不全的人：今生是癞疠头，来生是瞎子，最后一生则是跛子跌进粪坑而死。 但因我这些日子能发心布施，就将此三世的罪业归于一生，以便受完此报。 以后，我再也不受恶报；并希望师父大发慈悲，将此段因缘告知大众，解除他们心中迷惑，否则我很不安。”

老和尚笑道：“经过累世的折磨和苦难，你终于有点省悟了。叹的是世人眼光短浅，以肉眼断事，不能坚信因果报应不爽啊！”

不定

有的人认为自己罪障滔天、恶贯满盈，永远无法扭转命运，其实不然。再深重的恶业也可以减轻，好比一把盐，如果将它放入杯中，当然咸得无法入口。但是如果把它撒在盆子里或者大水缸，咸味自然减淡。罪业的食盐无论如何咸涩，只要福德因缘的清水放多了，仍然可以化咸为淡。

所谓“随缘消旧业，更莫造新殃”，在生活中我们能随时提醒自己注意言行举止，并至诚恳切的忏悔能去除烦恼的污秽，把原本无染的清净自性心慢慢显现出来，那就表示，我们又朝着善言行迈进一步。

来源

有一些人一边做坏事一边拜佛，忏悔后又做坏事，这是把自己的祸福让佛菩萨来担当，并不灵通。祸福行为都是自我负责的，所谓因果业力，我要好就要做好事，哪里有坏事做不完却又要神来保佑？

罪业的来源，必定是从身、口、意三业而来；修行用功，也要我们从身、口、意三业修起。佛门里不怕犯罪、犯戒，怕的是执意不肯忏悔改过。就罪的本体而言，罪性本空，是由心的造作而有，故“罪业本空由心造”。如果能将这颗妄心灭除，“心若灭时罪亦亡”，一切的是非、得失、荣辱都放下，哪里还有什么罪业呢？然而，这不是简单几句话就能做到的，重在我们在生活中的各自修行。