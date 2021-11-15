点智慧：如何看待生命？

“生命的意义就是惜…”

星云大师说：分享新闻：10岁时的一场火灾，让庄馥华（37岁）成为全身瘫痪的重度多重障碍者，他身不能动，眼不能视，口不能言，借由仅有的听觉和辅助工具摩斯密码与注音沟通板，与母亲邱梅珍形成“铁人二人”，与外界连结。

馥华出版诗集《海天浪》，创作音乐、环岛旅行、挑战冲浪、滑翔翼飞行、滑雪等，并考获人文学系学士学位，走遍学校、机构分享自身的生命故事，是一名生命教育讲师；他说：“我只求生命有厚度，传爱在人间。”

“地上烙印着跌倒的痕迹，路上洋溢着甜美的画面”是庄馥华一路走来的心路历程。母亲表示，女儿很有主见，隔段时间就会有些想法，如他诗中所述“让耳朵去流浪，用声音去感知接受五彩缤纷的世界”；近年来他的视觉对光产生反应，于是想学绘画将心中积累的图像“画话”出来。

馥华说：“我的眼前从一片黑暗到白里透光，从白里透光到看见颜色，我好感恩！只要凡事盼望，就能看见奇迹。我经历了好长的黑暗隧道，还好有爱，亮起前方的路！”

设身处地地想，如果我们的五感仅剩下听觉，我们会如何看待自己的生命？

生机

不管我们的遭遇如何，一息还在就有生命的象征，就可以筑梦逐梦。人生最重要的是，别人给我们因缘，我们也要给别人因缘，所以人生的意义应该是服务，奉献，结缘。

生命的价值是爱，生命的意义是惜。有爱，就有生命；有爱，就有生机；有爱，就有存在；有爱，就有延续。生命要用活动、活力、活用来跟大家建立相互的关系。例如，雨水灌溉树木丛林，树木丛林也能保护水分；人吃了万物后排泄肥料，肥料又再成为万物的养分。生命是相互的，是因缘的；想独存，想个己，那就没有生命了。

所以，就算是我们遭遇横祸，身体不再完整，但我们仍然可以把生命活出“勃勃生机”，世间一切有情、无情都没有什么圆满的，圆满二字只能通过殊胜修行才能证得啊！

最美

然而，身体的一部分有了残缺，人的自然反应就是产生自卑感，觉得自己不如普通人。其实，身体外表和个人价值是没有关系的，心智、才能与贡献，也都不会输给一般人。所以，我们可以从观念上去调整和转变，重点是减轻身体障碍所造成的压力和压迫感。

我们生命所遭遇的一切横逆，都是逆增上缘，应该以平常心接受和面对，并转过来运用它，让自己成长。当内心慢慢平静，心态逐渐变得开朗后，就可以发挥潜力，做到身残心不残。

人的身体有残缺不算苦，人性有残缺才是人间真正的苦，认真和努力地活着，就是最美的生命。