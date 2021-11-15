现在的Submarine正在开着潜水艇，于茫茫人海之中，潜伏在我阳光明媚的记忆里。

我有一个朋友，因为小学六年级没毕业，外号从此贴在身上扯不下来，小镇里大人都喜欢唤他叫做“五号半”。

那个开始执着于数字的年代，一个年级是一个号码，身份和命运悉数对号，不过“五号半”听起来不伦不类，对朋友而言着实有点不敬，所以我也不想让他这样卑微且轻率的登场。后来这个朋友跟着那年头的潮流，拥有一个摩登腔调的洋名，感觉仍然不伦不类，可是现在如果顺溜的回想起来，他真的就是Submarine无疑。

Submarine比我大两三岁，当时不巧碰上本地教育政策的巨大改革，当局秉持因材施教的崇高精神，小三一律必须进行分流，考好的归入正常快捷的六年制，考不好的就必须多念两年，接着顺流（或者是逆流？）进入工科学院，大人们说出来以后，就是去烧焊修理机器之类的。

爸爸妈妈没在关心孩子读书的事情，任何要家长签名的文件，Submarine一概歪歪斜斜冒名顶替，不知是不识字没在读报纸，还是鲜少与邻居三姑六婆往来，竟然完全不悉划时代的来临，直到Submarine升上了六号六年级，才听说儿子还不能毕业。

这一来必然是大难临头，爸爸妈妈拉扯着Submarine到学校找老师校长理论，碰一鼻子灰后干脆办理了辍学，一边敲砸Submarine平扁的脑袋瓜，一边诅咒这个凹凸阴险的世界。

读书的资质虽然跨越不了门槛，Submarine却有另一番与众不同的能力，恐怕不是任何考试作答的检测、社会规章的审视，乃至人生种种疑难的题解，可以辨识出来的，那就是Submarine很会憋气，可以憋很长很长的气。

据Submarine自己的解释，听起来也算合情合理，应该是从小常常在家里遭受凌虐一般的痛打，而慢慢由外而内，再从里至外磨炼出来的本领。当老爸疾挥的皮带和老母甩荡的藤条，慢动作的落在皮肉之上，只要大力的咬紧牙根，Submarine瞪大了其实很小的眼睛跟我说，忍住不呼吸，好像就真的比较不痛了。

被打时立即憋气，没被打时好像也就感染到一些神经兮兮，有时候Submarine无缘无故的就会绷紧全身，起初瞧不出任何端倪，直到脸色慢慢变成铁青，整个人微微颤抖摇摇欲坠，我们一伙小镇的屁孩，才会惊觉Submarine正在练习憋气。

不过，习惯了大家就觉得稀松平常，看好戏耐心等待Submarine憋不下去，接着突然大口大口的喘息，甚至搞不好还会偷偷在心里，为这个朋友喝彩加油，仿佛希望Submarine能够打破什么健力士纪录，荣获什么全球世界第一，为我们这个小镇和这个小国争光，就像刚刚建好就声名远播的那座机场。

在陆地憋气没什么了不起，水底下才是真材实料的考验，我们于是常结伴到附近的游泳池，大家打水漂围观Submarine潜入池底，用防水10米身怀几十种功能的卡西欧电子手表，计算一种快乐宛若天长地久的光阴。

在水纹粼粼的游泳池，那一刻我们同时决定了Submarine这个形神具备的名字，而在椰树婆娑的蓝天背景底下，此时更加名正言顺而且皮肤黝黑反光的Submarine，霎时也明白了自己存在的意义——这样一直憋气下去，未来当然肯定是要去开潜水艇的。

后来我小学六年级毕业升上了中学，听说Submarine被爸爸打得剩下半条命，最后捋着到了坡底一间家具行当上寄宿学徒，正如所有小时候差点就要歃血为盟的朋友，我们渐渐道岔行远，彼此远离了作为朋友的那个起点。

在这个故事里，Submarine没有因为擅长憋气，而发生泳池溺毙的事情，这样的桥段不止老套做作，而且过于矫情刻意（备注：记得跟同学们语重心长的提示，巧合是写小说的大忌），命运其实为我们各人都酝酿了，或许更加写实的悲剧。

事实是，我们不得不庸俗的快高长大，搬离了过去生活的小镇。虽然几十年彼此从未联络，不过我很肯定，现在的Submarine正在开着潜水艇，于茫茫人海之中，潜伏在我阳光明媚的记忆里。因为这个名叫Submarine的朋友，总会偶尔无端端的浮现——他在那家坡底的家具店，挥舞汗水，咬紧牙根，刨着漫天飞窜的木屑，曾经在一台半旧不新的半导体收音机里，通过窸窸窣窣的电台广播，听到了披头四的一首，关于小镇和潜水艇的歌曲。

当旋律戛然而止，这么巧的，潜水艇的门闸外，正好响起了一阵思念般的敲门声。